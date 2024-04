Ex de Leticia Spiller se queixa por ter nome vinculado à atriz e Nizam

Pablo Vares, ex-marido de Leticia Spiller, usou as redes sociais para reforçar que não quer seu nome atrelado à atriz e o novo affair, Nizam

Nesta terça-feira, 23, o ex de Leticia Spiller, Pablo Vares, se pronunciou nas redes sociais negando que teria mandando uma indireta à atriz e ao novo affair, Nizam, ex-participante do BBB 24. O artista garantiu que o vídeo feito por ele, que circulou na internet após as aparições do novo casal, não dizia respeito aos dois.

Por meio dos Stories no Instagram, Pablo mencionou uma publicação na qual fãs apontavam que ele estaria 'abatido'. O cantor afirmou que o real motivo para isso era a rotina como músico. Porém, o que chamou sua atenção de Pablo foi um comentário em específico: "'Quebra silêncio'. Cala tu boquita, hermanito!", dizia o internauta.

"Irmão, se alguma coisa quebrou o silêncio aqui foi a sua falta atenção. Você foi manipulado e caiu na armadilha lindamente. O post que você decidiu fortalecer com esse seu comentário faz referência a um vídeo, em que eu supostamente teria me pronunciado sobre uma coisa que nada me diz respeito", iniciou.

"Como você muito corretamente e deselegantemente quis apontar, só que na verdade eu não fiz nada. Apenas respondi uma seguidora sobre o meu semblante abatido e expliquei que o cansaço era um fato decorrente da minha agenda de shows", finalizou o artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pablo Vares (@pablovares)

Ex de Letícia Spiller rebate comentário sobre fim do casamento

Em fevereiro deste ano, o ex-marido de Letícia Spiller, Pablo Vares, rompeu o silêncio e usou as redes sociais para comentar pela primeira vez sobre o término do relacionamento com a artista. O músico, que já foi alvo de críticas por sua aparência, rebateu um comentário de um seguidor que sugeriu que ele teria sido 'abandonado' pela parceira.

Em seu perfil oficial no Instagram, Pablo recebeu uma mensagem maldosa em uma publicação antiga sobre seu casamento. Apesar de ser conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, o músico abriu uma rara exceção ao responder o comentário em um vídeo: "Falei que tua mulher ia te abandonar", disse o seguidor.

Com muita paciência, o uruguaio, que fala português, ironizou as especulações sobre sua relação com a atriz: "Irmão! Sério mesmo que vamos começar o ano assim? Dentre todas as mensagens de bênçãos e prosperidade, logo você, que tem Jesus na sua foto de perfil do Facebook, tinha que escrever uma coisa dessas?", o músico disparou.

Pablo rebateu com educação: "Mas como eu aprendi com Ele a dar a outra face, eu só tenho a lhe desejar um próspero 2024, cheio de saúde, paz, amor e bom senso por quê não? Faz bem também, né? E também lhe desejar um relacionamento muito próspero, longevo e cheio de amor para você e a sua companheira. Deus abençoe", finalizou.

Vale mencionar que ao longo do relacionamento, que durou sete anos, o músico foi alvo de comentários constantes sobre sua aparência. A atriz chegou a usar as redes sociais para desabafar sobre as críticas: "Acho que quando a gente tem a oportunidade de gerar reflexão e aprendizado, é valido”, iniciou o desabafo.

“Quando se sente na obrigação de fazer isso é complicado. Mas ele encontrou uma maneira de fazer as pessoas refletirem. Acho maravilhoso, porque ele mostra um outro lado, de uma outra forma de vida, que pode ter também. Ele faz as pessoas refletirem para que elas possam pensar de outro jeito", Leticia lamentou as críticas e exaltou seu antigo amado.