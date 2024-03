Ex de Jenny Miranda toma decisão sobre tatuagem com nome da influenciadora

Não tem volta? Ex-marido de Jenny Miranda decidiu o que fará com a homenagem para a ex-participante de 'A Fazenda 15' em seu corpo

O dermatologista Fábio Gontijo, ex-marido da influenciadora Jenny Miranda, decidiu iniciar o processo de remoção de uma tatuagem no quadril com o nome da ex-A Fazenda 15. Em dezembro de 2023, ela anunciou publicamente o fim do casamento, alegando que a decisão partiu do médico.

A homenagem na pele aconteceu em agosto do ano passado, antes de Jenny participar do reality show da Record TV. No entanto, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, Fábio optou por remover a escrita no corpo após o fim conturbado do relacionamento.

"Decidi retirar a tatuagem pois ela não faz parte mais da minha vida. Estou em outro momento, não combina mais comigo. Em geral são cinco sessões para remover completamente, mas como pretendo clarear para fazer outra em cima, 1-2 sessões devem ser suficientes", declarou ele.

Na sequência, Fábio Gontijo não descartou a possibilidade de realizar uma nova homenagem caso se case uma segunda vez. "Caso me apaixone novamente faria outra sim, sem dúvidas. Sou emocionado e intenso mesmo", concluiu o ex-marido de Jenny Miranda. Vale lembrar que a tatuagem realizada para a ex-A Fazenda foi seu primeiro desenho no corpo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Gontijo (@dr.fabio.gontijo)

Jenny Miranda abre o jogo sobre motivo da separação

A ex-A Fazenda Jenny Miranda falou sobre o fim do casamento com Fábio Gontijo em um desabafo nas redes sociais. De acordo com o site Glow News, ela contou o motivo do término ao revelar que ele não aguentou a pressão dos haters na vida deles.

"Eu perdi a única pessoa que estava no meu lado, e não foi tudo isso que ele contou, não. Ele já não me queria mais. Ele já estava sob pressão por causa do reality, quando acabou o reality… Quando eu saí, ele estava com o nervo a flor da pele e simplesmente já não me queria mais. Um monte de haters xingando ele por minha causa, ele tomando culpa por uma coisa que ele não tinha culpa. Então, ele quis se afastar. Ele já tinha tomado essa decisão, mas eu não sabia. Eu fui pega totalmente de surpresa e fiquei desesperada, estou desesperada", disse ela em dezembro de 2023.

Então, ela citou uma viagem recente deles. "Todo mundo sabe que eu sou muito sozinha, não sou muito de amigos, sou muito quieta na minha. Eu faço meus barracos, sim, quando tem motivo (…). Eu não vou deixar uma mulher dentro do navio beijar meu marido e ficar quieta, sendo que ele estava bêbado, não vou", declarou.

Na época, Fábio Gontijo também falou sobre o fim do casamento. Confira!