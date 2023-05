Ex-BBB Rodrigão critica homens descontruídos e rejeita cancelamento: "Prejudicial"

Em entrevista à CARAS, o ex-BBB Rodrigão disse não se importar em ser alvo de críticas por suas falas polêmicas

Com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram, o ex-BBB Rodrigão(34) não é daqueles influenciadores que temem o cancelamento. Em meio a críticas por comentários polêmicos nas redes sociais, ele afirmou à CARAS Brasil que acha "prejudicial" a forma como os homens têm se portado socialmente.

"Não me preocupo com a aprovação, também não tenho o menor interesse em ofender ou impor algo a alguém que discorda de mim. Logo não tenho problema com o que chamam de cancelamento.Tenho meus pensamentos, tenho meus valores e acredito que podemos crescer como sociedade", disparou.

Religioso e conservador, o coach de investimentos, que no último ano foi detonado após criticar as unhas pintadas do ator João Guilherme, afirmou que não é à favor da desconstrução dos homens e das mulheres.

" Acho que existe uma desconstrução e emasculação do homem, assim como a masculinização da mulher, que nada tem a ver com orientação sexual . Estou falando de uma desconstrução do que é natural, isso para mim é completamente prejudicial", declarou.

Rodrigão completou defendendo a permanência dos valores familiares e da virilidade masculina: "Minha família sempre será o meu foco e eu governo minha família e minha casa. Hoje falta governo aos homens e quem não governa, será governado . Quem não se posicionar, será posicionado por outro".

Vivendo um relacionamento sólido há mais de 10 anos com Adriana Sant'anna, a qual conheceu durante o BBB 11, Rodrigão confessou que jamais pensava que o romance poderia durar tanto tempo. "No início achei que seria difícil, mas não foi. Foi insuportavelmente difícil. Mas fomos resilientes e entendemos o propósito de Deus em nossas vidas", disse ele, que é pai de Rodrigo (6) e Linda (4).

"Os desafios são intensos, não somos diferentes de nenhum casal, mas sabemos lidar mais fácil com as adversidades, até por ter tido uma exposição muito cedo, eu tinha 22 e ela 19. Hoje nossa família está cada vez mais unida, estamos focados em criar legado através dos nossos filhos", afirmou.

