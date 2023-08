Ex-BBB Paula revela arrependimento e repensa atitude com colega de reality: 'Não teria falado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paula Freitas entregou conversa longe das câmeras com ex-BBB após arrependimento

Paula Freitas (28), biomédica e influenciadora, marcou o BBB 23 como a quarta participante a ser eliminada do reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB repensou atitude com Cristian (32), colega com quem se envolveu em tumulto no programa, revelou arrependimento e ainda entregou conversa com o competidor longe das câmeras: "Não teria falado".

"Quando a gente sai, pensamos: 'Nossa, poderia ter mudado isso aqui'. Então, com certeza, eu não teria falado daquela forma com o Cristian. Inclusive, foi o que falei com ele no off, fora das câmeras, fora de tudo. Não foi uma coisa só de jogo, mas eu não teria falado daquela forma com ele. Com outras coisas, teria continuado e apostado em seguir a minha intuição", compartilhou Paula Freitas sobre o momento com Cristian no BBB 23.

Apesar do arrependimento no programa, Paula Freitas garantiu que participaria de outro reality show: "Com certeza entraria em um novo reality. É só avaliar a situação, se fizer sentido, eu participo". Para além da participação no BBB, Paula falou sobre as novas amizades e mudanças após ter deixado a casa mais vigiada do Brasil: "Tenho muitos sonhos ainda para realizar, mas a minha cirurgia plástica e o meu primeiro carro estão entre alguns dos já realizados".

"Sobre amizades fora do BBB, tem pessoas muito especiais. Nicole Bahls, Dany Bananinha, o Dhomini - ele é um campeão, é um ex-BBB, mas eu me aproximei muito dele. Ele mora em Goiânia também. São pessoas que eu gosto de ter por perto. Tive a oportunidade de conhecer Carla Perez e Henri Castelli, são pessoas muito próximas do meu empresário e que acabaram entrando no meu círculo de amizade. São pessoas que admiro bastante. Não posso esquecer do Lucas Guimarães, ele é perfeito", completou a ex-BBB.