Quem é o ex-BBB demitido do Vai que Cola? Clima ficou tenso nos bastidores

Ex-BBB anunciou na última terça-feira, 8, que foi dispensado da equipe do Vai que Cola

André Gabeh (48), que participou da primeira edição do BBB, era um dos roteiristas do programa humorístico Vai que Cola. Após clima tenso nos bastidores, ele anunciou na última terça-feira, 8, pelas redes sociais, que foi dispensado da produção. Além do trabalho no seriado, o profissional também construiu carreira como cantor, escritor e ilustrador. Saiba quem é o ex-BBB demitido do Vai que Cola.

Há mais de 20 anos, André Gabeh participou da edição de estreia do BBB e marcou o reality show como o primeiro representante da comunidade LGBTQIAPN+ no programa. Finalista, o antigo roteirista do Vai que Cola ficou em terceiro lugar na competição, atrás de Kleber Bambam (45), vencedor do BBB 1, e Vanessa Pascale (48). Após ganhar visibilidade, o cantor lançou dois CDs e fez shows pelo Brasil todo, além de lançar carreira como escritor e ilustrador de vários livros.

Na última terça-feira, 8, o ex-BBB comunicou a demissão do Vai que Cola pelas redes sociais: "As pessoas da Globo, do Multishow e da Fábrica sempre foram exemplares comigo (menção especial para as pessoas maravilhosas das salas de leitura. Todos deslumbrantes). Mas, apesar dos elogios que me faziam, o elenco do programa não estava satisfeito com o que eu escrevia. Eles têm todo direito de não gostar e em uma relação profissional as coidas, para dar certo, têm que funcionar para todos".

Leia também: Jojo Todynho: Entenda o que pode ou não após cirurgia bariátrica

"Me chateia a possibilidade de a minha competência ser questionada, mas sobre isso não tenho poder. Sei que sou sério e comprometido e, principalmente, disposto. Mas sei que quem me contrata tem expectativas que eu talvez não possa cumprir. Acho que estaria muito mal se me sentisse culpado por oferecer um trabalho sem qualidade, mas apesar de toda a minha insegurança, eu sempre fui respeitado e elogiado, então fico bem. E é isso", completou o antigo roteirista do Vai que Cola.