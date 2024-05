Ex-BBB Lucas Henrique sofre assalto com sua família: 'Saíram armados'

Susto! Ao chegar de madrugada em casa com a família, ex-BBB Lucas Henrique sofre assalto à mão armada e fala como tudo aconteceu

O ex-BBB Lucas Henrique sofreu um assalto na madrugada deste domingo, 26, ao chegar em casa com sua família no Rio de Janeiro. Em sua rede social, o professor contou como tudo aconteceu e acalmou os fãs falando que está bem.

Segundo o capoeirista, o susto aconteceu um pouco antes das três da madrugada e que foram surpreendidos por três bandidos armados. Apesar de terem levado tudo, celular, bolsas, documentos e etc, ninguém sofreu agressão física.

"Passando aqui para dizer para vocês que eu estou bem, apesar do que aconteceu. Estou sem celular. Estou falando pelo celular da equipe. Ontem, chegando em casa após os eventos, a gente foi interceptado por um veículo e três pessoas saíram armados. Assaltaram, levaram tudo, levaram o celular, o relógio, documentos, carteira, enfim. Estou resolvendo essas burocracias, delegacia, BO [boletim de ocorrência], enfim, um monte de coisa para poder já voltar aqui", falou ele.

O ex-BBB, que causou no reality show ao flertar com Pitel e ter seu casamento acabado fora da casa pela esposa Camila Moura, agradeceu a preocupação dos fãs. "Então, provavelmente vou ficar um pouquinho mais sumido por conta disso. Estou bem fisicamente, isso que importa. As coisas materiais a gente vai recuperando ao longo do tempo. Hoje eu agradeço a Deus pela vida e por estar bem, apesar do que aconteceu, tá bom? Obrigado pelo apoio, pelas mensagens de carinho. Estamos juntos. A gente se vê em breve", comentou.

Ainda nas últimas semanas, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Buda estaria vivendo um romance com a cantora Nina Capelly, de 27 anos. Os dois estariam juntos há um tempo e se conheceram por meio da empresária da artista.

Lucas Henrique faz revelação sobre divórcio

O ex-BBB Lucas Henrique falou sobre sua separação com Camila Moura, que decidiu se divorciar enquanto ele ainda estava confinado no BBB 24. Em entrevista à Quem, o professor de capoeira revelou alguns detalhes sobre o assunto.

O carioca então comentou que ficou bastante surpreso ao saber da escolha da até então esposa, que resolveu dar um ponto final da relação ao vê-lo flertar com Pitel. Buda ainda falou que não se encontrou após o fim do programa com a professora de História, que se tornou influenciadora digital ao tornar sua dor de pública na rede social.

"Quando descobri que estava divorciado, inicialmente fiquei surpreso, demorou um pouquinho para eu entender as consequências do que havia acontecido", falou. "A gente tem conversado, mas ainda não nos encontramos e não sei se existe um ponto final [na relação] ainda, porque estamos dando um tempo, até mesmo para entendermos o que vamos querer fazer a partir daqui", revelou. O ex-BBB contou se ficou decepcionado com Camila Moura: "Não me decepcionei com a postura dela, entendo que foi muito mais uma reação ao que ela estava sentindo [...]", contou. Saiba mais!