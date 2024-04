Ex-BBB, Leidy Elin desabafa após sofrer ataque na praia: 'Insultada publicamente’

“Sofri hate”, Leidy Elin usou as redes sociais no domingo, 21, para desabafar que foi insultada pessoalmente enquanto aproveitava o dia na praia

A ex-BBB Leidy Elin usou o seu Instagram na noite de domingo, 21, para desabafar após passar por um ataque de "hate" na praia. Ela disse que passou por "uma situação horrível" e que foi a primeira pós programa.

"Desde o fim do Big Brother Brasil tenho recebido muito carinho e acolhimento por onde passei e sou muito grata por isso, mas infelizmente hoje o hate que acontece aqui nas redes se transformou em algo vivido no mundo real, fora das telas", começou o desabafo.

A ex-sister continuou: "Em um domingo de praia, descansando e agradecendo por uma semana linda de trabalho, fui insultada publicamente por uma mulher branca. Não tive reação, fiquei quieta, não falei nada e não respondi. No fim, ela me pediu uma foto. Por qual motivo? Não sei. Dizem que o hater é o fã que quer atenção e a cada dia tenho mais certeza disso. O pedido de foto dela não veio com um 'desculpas', e mesmo que viesse, não teria sanado a vergonha e constrangimento. Eu só gostaria de pedir pra que vocês não sejam esse tipo de pessoa".

"Eu estou bem, tenho feito minhas sessões de terapia e cuidado da minha saúde mental, e tenho certeza que isso tem sido primordial pra que eu me mantenha forte mesmo lendo diversos comentários ofensivos todos os dias em minhas redes. Mas imaginem se eu não estivesse me cuidando? Imaginem se fosse com outro alguém que não estivesse bem e esse acontecimento fosse a gota d’água pro pior? Tenham responsabilidade! Jogo é jogo, e o Big Brother Brasil 2024 já terminou, então bora trabalhar meu povo! Não será um xingamento que vai me parar. Cada vez que tentarem me derrubar levantarei 3x mais forte porque a preta aqui já venceu diversas batalhas e continuará vencendo, queiram vocês ou não", finalizou.

Anteriormente a trancista relatou o caso em publicação feita no X - o antigo twitter - confira:

Hoje foi a primeira vez que sofri hate pessoalmente. Um ser humano me gritando e me insultando no meio da praia. Tô de saco cheio já, pq tô vivendo minha vida sem perturbar ninguém! Se não gosta de mim, não precisa nem me dirigir a palavra!!! — Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) April 21, 2024

Nos comentários da publicação, Leidy recebeu apoio dos internautas: “Fica bem, Leidy! Continue se cuidando, trabalhando, prosperando e conquistando seus sonhos”, escreveu uma, “Mulher sinta se abraça, espero que fique tudo bem com você”, desejou um outro internauta, “Você é maravilhosa. Te desejo muito sucesso nesse pós. O jogo acabou, vão cuidar das suas vidas”, comentou uma terceira.

Ela deixou o BBB 24 após receber uma média de 88,33% dos votos para sair em um Paredão quádruplo com Davi, Matteus e MC Binn. Durante sua trajetória, Leidy se envolveu em grandes embates, principalmente com Davi.