Ex-BBB Bianca Andrade diz que não se considera rica

A influenciadora digital, ex-BBB 20 e empresária Bianca Andrade (28), conhecida pelos internautas como Boca Rosa, foi a convidada da jornalista Marília Gabriela (74) para o seu podcast desta quarta-feira, 19. Por lá, ela falou sobre carreira, maternidade e vida pessoal. Além disso, a apresentadora também perguntou para a jovem se ela se considera rica.

A empresária, então, disse que "depende do ponto de vista". "Depende do que é ser rica. Mas acredito que não sou rica. Não comprei um jatinho, ainda, por exemplo", disse ela aos risos. "Antigamente, quando ganhei meus primeiros R$ 100 mil, eu pensei 'nossa, estou milionária'", contou.

Gabi ainda brincou: "Hoje em dia você ganha muito mais". "Hoje é diferente. Sei lidar melhor com meu dinheiro, depois que criei minha empresa, aprendi a mexer com o que ganho. Tudo que eu ganho, eu invisto. Tenho um gasto muito grande com a empresa e minha equipe, que, inclusive, 98% dela são mulheres", completou Bianca.

Bianca Andrade escolhe look sofisticado para celebrar seu aniversário

Nos últimos dias, Bianca Andrade completou mais um ano de vida e mostrou o look que usou para celebrar a data especial. Ela apostou em um modelito com uma calça jeans com bordados em verde, que custa em torno de R$21.000, além de um cropped que segue a mesma tendência, no valor de R$19.500, e completando a produção toda de Miu Miu, Bianca também elegeu um boné de R$2.900.

Para completar o visual, a estrela usou uma bolsa tiracolo da Balenciaga, que custa em torno de R$13.522.