Ex-BBB Gizelly Bicalho desabafa sobre luta contra depressão: "Me trato"

Em entrevista à CARAS, Gizelly Bicalho falou sobre luta contra a depressão e relação de amizade com fãs nas redes sociais

Uma das ex-BBBs mais populares nas redes sociais, Gizelly Bicalho (31) se orgulha da relação de amizade que criou com seus seguidores. A famosa, que participou do BBB 20, disse que o carinho dos admiradores tem sido importante para lidar com seu problema de depressão e ansiedade .

Em entrevista à CARAS Brasil, Gizelly abriu o coração e comentou sobre como tem sido superar mais este desafio em sua vida. Ela afirmou que costuma usar as redes sociais para interagir em momentos de angústia.

"Eu tenho depressão e ansiedade, me trato e estou bem melhor agora. Mas no final do ano passado, no final das eleições, eu passei por um trauma e desde então eu tenho muita dificuldade para dormir", disse.

"Compartilho muito com eles [os fãs] o que eu sinto, porque muitos deles também têm depressão e ansiedade. O canal que eu mais converso sobre esses temas é o Twitter, onde eu posso escrever mais, que eu me sinto mais próximo deles", revelou.

Ela completou dizendo que apesar da fama, tenta ao máximo trocar experiência com os seguidores, como uma grande roda de amigos em uma confraternização.

"Parece que a gente está em um grupo de MSN, onde eu me abro mais e não parece que tem mais de 1 milhão de pessoas vendo. E agora eu também tenho um grupo com eles no Telegram, onde eu falo muito, desabafo, onde eles são meus amigos, confidentes ", contou.

Desde o ano passado, Gizelly decidiu dar um segundo passo em sua relação com Talles Gripp, com quem mantém um namoro desde 2021. Segundo a ex-BBB, a decisão afetou o romance e por pouco os dois não se separaram.

"Eu passei uma situação difícil com ele no ano passado onde a gente acabou terminando por uma semana e aí eu fui desabafar com pessoas mais velha. E elas falaram: 'Gizelly, você sabia que a maioria dos casamentos acabam por pequenos desgastes do dia a dia? Tipo traições... São pequenas coisas que vão juntando e fazendo grandes coisas'. A pessoa que me falou isso, foi uma grande sábia, porque eu levei para o coração e comecei a entender", declarou.

REFLEXÕES SOBRE ATUAL EDIÇÃO DO BBB

Uma telespectadora assídua do Big Brother Brasil, Gizelly não tem perdido um episódio da atual temporada do reality global. Ela comentou que, apesar de muitas pessoas tentarem, não é uma boa estratégia tentar imitar ex-participantes que deram certo no passado.

"Cada ano é um enredo diferente. Por isso às vezes é muito difícil, porque as pessoas querem fazer igual ao BBB 20, usar as mesmas falas e usar o mesmo enredo, mas não rola. São pessoas diferentes", afirmou.

Leia também: Ex-BBB Gizelly Bicalho se indigna com acontecimentos envolvendo Dania Mendez: ''É crime''

"As pessoas não buscam 'se inspirar ou fazer igual' a alguém que deu errado, né? Sempre buscam fazer igual as pessoas que já ganharam. Mas assim, o que deu certo em um BBB pode não dar certo em outro. É muito arriscado esse personagem. As pessoas devem ser elas mesmas, desde que não viole algum direito humano, porque aí acontece o que houve nesse BBB: eliminados e expulsos", disse.