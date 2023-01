Gizelly Bicalho brinca com críticas após corte de cabelo ousado: "Odiaram"

A ex-BBB Gizelly Bicalho decidiu mudar o cabelo e o resultado não agradou os fãs. Confira!

Ano novo, cabelo novo! Gizelly Bicalho (31) aproveitou os novos ares de 2023 para mudar a aparência. O intuito era conquistar um estilo de “blogueira fashion”, como a advogada criminalista contou em seus stories. Mas o novo corte de cabelo não foi aprovado e a ex-BBB brincou com as críticas que recebeu de seguidores em uma sequência de stories divertida em suas redes sociais.

Gizelly compartilhou todo o processo da mudança em fotos e deu um pequeno spoiler com seu cabeleireiro, Saulo Balbino: “Oh a cara dele… pedi franja”, publicou. Imediatamente, suas redes sociais foram invadidas com pedidos: “Pelo amor de deus não faz franja”, enviou diversas vezes uma fã, que foi ironizada em um stories por Gizelly: “Meus seguidores AMANDO a franja”, se divertiu a morena que há anos exibe longas madeixas escuras como marca registrada.

Mesmo em meio aos protestos dos fãs, a ex-BBB optou por fazer uma escolha ousada, cortou a franja e compartilhou o novo look, que não foi bem recebido pelo público. A advogada ainda abriu uma enquete para conferir a opinião dos admiradores: “Amaram?” perguntou ao mostrar uma prévia do resultado enquanto escovava os fios. O veredito da audiência veio na publicação seguinte: “Meus seguidores odiaram”, comentou a criminalista que é apelidada carinhosamente de “furacão”, por seus fãs.

Gizelly Bicalho sofre acidente de carro:

Em dezembro do ano passado, a morena passou por um susto: Gizelly Bicalho vivenciou um grave acidente de carro. Embora o carro tenha ficado todo amassado, a advogada saiu apenas com pequenos machucados e apareceu abalada com o susto para alertar: "nós sobrevivemos, porque estávamos todos de cinto, por favor nunca esqueça de usar o cinto de segurança”, declarou.

Em outra publicação, Gizelly agradeceu por sair ilesa do ocorrido: “mais um livramento, mais um milagre” e relembrou outro acidente de carro que sofreu há 11 anos, quando quebrou cinco costelas.