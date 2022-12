Após acidente, Gizelly Bicalho mostra marcas e relembra momento tenso: ''Quebrei cinco costelas''

Ex-BBB Gizelly Bicalho deu detalhes de seu estado de saúde e relembrou acidente que sofreu no passado

A ex-BBB Gizelly Bicalho (31) sofreu um grave acidente de carro nesta quarta-feira, 28, mas só um dia depois do ocorrido que ela noticiou o episódio em sua rede social. Com apenas alguns machucados, a advogada apareceu bem em seus stories e contou melhor sobre o seu estado de saúde.

Um pouco abalada com o susto, a influenciadora comentou que poderia ter morrido se ela e os outros passageiros não estivessem usando o cinto de segurança. Mesmo com o carro todo amassado e as malas também afetadas, a única pessoa que teve ferimentos foi ela.

"Estamos bem, só teve esse galo aqui na minha cabeça, a única que saiu um pouco lesionada fui eu... Deus é pai, é misericordioso e deu uma nova chance pra gente viver", falou grata.

Em seguida, Gizelly Bicalho fez questão de alertar os seguidores sobre o uso de cinto. "Amigos, nós sobrevivemos, porque estávamos todos de cinto, por favor nunca esqueça de usar o cinto de segurança, porque a gente foi arremessado pra 100 m do carro", disse.

A ex-BBB então relembrou um acidente que sofreu há 11 anos e que lhe deu vários ferimentos por não estar com o acessório. "Falei mais um livramento na minha vida, porque em 2011 sofri um acidente perto da minha casa, tava sem cinto de segurança", contou sobre o episódio em que quebrou a clavícula, cinco costelas e teve lesões na coluna e até no pulmão.

