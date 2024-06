Ex-BBB Giovanna Lima rompe o silêncio sobre romance com Lucas Pizane

Estão juntos? Após serem flagrados aos beijos, a ex-BBB Giovanna Lima abriu o jogo e comentou sobre o affair com Lucas Pizane

Ex-participante do BBB 24, da Globo, a nutricionista Giovanna Lima falou sobre o affair entre ela e Lucas Pizane, seu antigo colega de reality show. Recentemente, após negarem o possível romance, os dois foram flagrados aos beijos no Maranhão, durante o evento de São João da Thay.

Agora, Giovanna rompeu o silêncio e comentou a respeito da ficada com Pizane. A imagem dos ex-BBBs juntos foi publicada com exclusividade pelo colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, no último fim de semana.

"Eu não tenho nada para falar, as imagens dizem por si só, vocês viram o que vocês viram, o que não viram…", declarou a nutricionista em entrevista ao portal LeoDias. Ao ser questionada sobre como ficou a relação entre eles, Giovanna se limitou a revelar detalhes: "Ficou, né? Por enquanto… O futuro a Deus pertence, não vamos criar muita expectativa, não", disse ela.

Após os rumores de que estariam vivendo um affair, Beatriz Esquivel, ex-namorada de Lucas Pizane, publicou uma possível indireta nas redes sociais. Em relação ao assunto, Giovanna Lima informou que isso não diz respeito à ela. "Eu não tenho a ver com isso, isso é outra história, não é ex meu", concluiu.

Ex de Pizane toma atitude após affair com Giovanna vir a público

No último domingo, 9, a ex-namorada de Lucas Pizane, Beatriz Esquivel, se posicionou e tomou uma atitude após o cantor ser flagrado aos beijos com Giovanna Lima. Para quem não acompanhou, os ex-participantes do BBB 24 foram vistos se beijando enquanto curtiam o São João da Thay, organizado pela influenciadora digital Thaynara OG, no Maranhão.

Cerca de duas semanas após anunciar o término de seu relacionamento com Beatriz, Pizane surgiu aos beijos com a colega de confinamento, conforme cliques divulgados pelo colunista Lucas Pasin do site Splash, do UOL. Diante das imagens, a ex-namorada do cantor decidiu tomar uma atitude e deixar de segui-lo nas redes sociais.

Quando anunciaram o fim do relacionamento de oito meses, Pizane afirmou que continuavam amigos e pediu para que os seguidores não criassem especulações; confira mais detalhes!