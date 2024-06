Indireta? Ex de Lucas Pizane faz post enigmático após boatos de novo romance

Após rumores de suposto affair com Giovanna Lima, ex-namorada de Lucas Pizane chamou atenção ao compartilhar publicação sobre traição

Ex-participante do BBB 24, da Globo, o cantor Lucas Pizane tem agitado as redes sociais ao aparecer bastante próximo de Giovanna Lima, sua ex-colega de confinamento. Junto com outros famosos, eles estão no Maranhão para curtir o evento de São João da influenciadora Thaynara OG.

Boatos de que os dois estariam vivendo um affair surgiram logo após Pizane anunciar publicamente o fim de seu namoro com Beatriz Esquivel. Apesar da torcida dos fãs para um possível romance, os ex-BBBs já negaram que exista uma relação além de amizade.

No entanto, na noite de quarta-feira, 5, uma publicação de Beatriz chamou atenção. Através de seu Instagram oficial, a ex-participante do reality show 'Soltos em Floripa', da Prime Vídeo, repostou um vídeo sobre traição.

O registro em questão mostra uma moça sendo 'avisada em sonho' que estava sendo traída pelo namorado com uma amiga. Rapidamente, internautas passaram a apontar que o compartilhamento seria uma indireta ao ex-BBB. "Muito suspeito esses stories", apontou uma seguidora.

Lucas Pizane revela fim do namoro

No dia 23 de maio, o ex-participante do Big Brother Brasil 24, Lucas Pizane, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre o término do namoro com Beatriz Esquivel. Após sete meses juntos, o cantor revelou que o relacionamento chegou ao fim, destacando que ambos mantêm carinho um pelo outro, e fez um pedido por respeito.

Através de seu perfil no Instagram, Pizane contou que estava recebendo muitas dúvidas sobre o sumiço da namorada e por isso, decidiu abrir o jogo: "Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos dias sobre Bia. Em respeito a todo mundo que acompanha e gosta da gente, eu venho comunicar que não estamos mais juntos", iniciou o artista.

"Peço respeito pelo nosso momento. É algo que cabe a nós dois. Peço que não criem histórias, não espalhem desinformação, a nossa relação é de muita responsabilidade e carinho um pelo outro. Acho que quando existe amor a gente deseja a felicidade do outro independente de estar junto ou não", Pizane completou pedindo que não criem especulações; confira detalhes!