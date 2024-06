Tá rolando? Giovanna Lima e Lucas Pizane reagem aos rumores de romance

Após serem flagrados juntinhos no São João da Thay, Giovanna Lima e Lucas Pizane reagem aos rumores de romance; confira!

Nos últimos dias, os ex-BBBs 24 Giovanna Lima e Lucas Pizane vem chamando atenção por sua proximidade durante passagem pelo São João da Thay, evento de Thaynara OG, no Maranhão. Após o surgimento de rumores de um romance entre os dois, os ex-brothers reagiram aos boatos.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, os dois negaram qualquer envolvimento entre eles. "Não tenho vida amorosa. Vou só cultivando amizades", afirmou Giovanna, que ainda apontou para Pizane e brincou com o amigo. "Esse palhaço aqui? A gente se irrita muito e é só isso", garantiu.

Pizane, por sua vez, foi mais sério sobre o assunto e ainda falou sobre seu recente término com Beatriz Esquivel. "Estou num momento focado na carreira. Acabei de sair de um relacionamento. Não tem possibilidade de pensar nisso agora. É o momento de colocar a cabeça no lugar, segurar o coração um pouco. Ter maturidade de me entender, até porque não é uma coisa que é fácil", disse o ex-brother.

Ele ainda falou sobre sua proximidade de Giovanna e sobre o surgimento dos rumores de um romance na web. "Amizade. Somos amigos. Fomos confinados juntos. Assim que a gente saiu da casa, principalmente o grupo Gnomos, interage muito. Da mesma forma que interajo com ela, interajo com todo mundo. São pessoas que estão solteiras e as pessoas gostam de 'fanficar' um pouco", explicou.

Ex-BBB Lucas Pizane revela fim do namoro

No último dia 23, antes de embarcar para o São João da Thay, o ex-BBB 24, Lucas Pizane, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre o término do namoro com Beatriz Esquivel. Após sete meses juntos, o cantor revelou que o relacionamento chegou ao fim, destacando que ambos mantêm carinho um pelo outro, e fez um pedido por respeito.

Através de seu perfil no Instagram, Pizane contou que estava recebendo muitas dúvidas sobre o sumiço da namorada e por isso, decidiu abrir o jogo: “Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos dias sobre Bia. Em respeito a todo mundo que acompanha e gosta da gente, eu venho comunicar que não estamos mais juntos”, disse o artista.

“Peço respeito pelo nosso momento. É algo que cabe a nós dois. Peço que não criem histórias, não espalhem desinformação, a nossa relação é de muita responsabilidade e carinho um pelo outro. Acho que quando existe amor a gente deseja a felicidade do outro independente de estar junto ou não”, Pizane completou pedindo que não criem especulações.

Por fim, Lucas agradeceu o apoio da ex-namorada em seu confinamento: “Bia que foi uma grande parceira para mim, eu desejo toda a felicidade do mundo e todo amor do mundo, é isso. Obrigada por quem sempre torceu pela gente e um beijo muito especial. Declaro esse assunto agora como encerrado”, ele finalizou o pronunciamento.