Ex de Lucas Pizane toma atitude após affair com Giovanna Lima vir a público

Ex-namorada de Lucas Pizane se posiciona e toma atitude nas redes sociais após cantor surgir aos beijos com Giovanna Lima do BBB 24

Neste domingo, 9, a ex-namorada de Lucas Pizane, Beatriz Esquivel, se posicionou e tomou uma atitude após o cantor ser flagrado aos beijos com Giovanna Lima. Para quem não acompanhou, os ex-participantes do BBB 24 foram vistos se beijando enquanto curtiam o São João da Thay, organizado pela influenciadora digital Thaynara OG, no Maranhão.

Cerca de duas semanas após anunciar o término de seu relacionamento com Beatriz, Pizane surgiu aos beijos com a colega de confinamento, conforme cliques divulgados pelo colunista Lucas Pasin do site Splash, do UOL. Diante das imagens, a ex-namorada do cantor decidiu tomar uma atitude e deixar de segui-lo nas redes sociais.

Quando anunciaram o fim do relacionamento de oito meses, Pizane afirmou que continuavam amigos e pediu para que os seguidores não criassem especulações: “Peço respeito pelo nosso momento. É algo que cabe a nós dois. Peço que não criem histórias, não espalhem desinformação, nossa relação é de muita responsabilidade e carinho um pelo outro”, disse.

“Acho que quando existe amor a gente deseja a felicidade do outro independente de estar junto ou não. Bia que foi uma grande parceira para mim, eu desejo toda a felicidade do mundo e todo amor do mundo, é isso. Obrigada por quem sempre torceu pela gente e um beijo muito especial”, ele afirmou nas redes sociais na época do término.

No entanto, Pizane logo foi visto ao lado de Giovanna durante a viagem para curtir as festividades de São João da influenciadora digital. Segundo o jornalista, eles curtiram o festival juntos em um camarote e trocaram carinhos ao longo do evento. Durante o retorno ao hotel onde estão hospedados, o novo casal também foi flagrado trocando mais beijos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Pasin (@lucaspasin)

Vale lembrar que tanto Giovanna quanto Pizane já se pronunciaram a respeito do affair e negaram que a relação entre eles vá além da amizade. Recentemente, em conversa com a CARAS Brasil, a equipe da nutricionista afirmou, mais uma vez, que eles são apenas amigos, reforçando que não procede a informação de um possível romance entre os dois.

Ex de Pizane chamou atenção com publicação:

Na noite de quarta-feira, 5, uma publicação de Beatriz Esquivel chamou atenção. Através de seu Instagram oficial, a ex-participante do reality show 'Soltos em Floripa', da Prime Vídeo, repostou um vídeo sobre traição. O registro em questão mostra uma moça sendo 'avisada em sonho' que estava sendo traída pelo namorado com uma amiga.