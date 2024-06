Ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima são flagrados aos beijos no Maranhão

Tá rolando! Após negarem o possível affair, os ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima foram vistos aos beijos em evento; confira!

O affair entre Lucas Pizane e Giovanna Lima, ex-participantes do BBB 24, é real! Após negarem que estejam vivendo um romance, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, divulgou registros dos dois se beijando dentro de uma van. Junto com outros famosos, eles estão no Maranhão para curtir o São João da Thay.

De acordo com o jornalista, os ex-BBBs curtiram o festival juntos em um camarote e trocaram muitos carinhos ao longo do evento. Dentro do ônibus, enquanto retornavam ao hotel onde estão hospedados, o novo casal trocou mais beijos.

Além disso, Lucas Pizane e Giovanna Lima teriam pedido para os amigos Raquele e Michel, ex-colegas de reality show, que não publicassem nas redes sociais um vídeo no veículo, uma vez que os dois apareciam no fundo da gravação. Ainda segundo Lucas Pasin, a nutricionista, que estava dormindo no mesmo quarto de hotel com a amiga, teria entrado no quarto do cantor durante a madrugada.

Vale lembrar que tanto Giovanna quanto Pizane já se pronunciaram a respeito do affair e negaram que a relação entre eles vá além da amizade. Recentemente, em conversa com a CARAS Brasil, a equipe da nutricionista afirmou, mais uma vez, que eles são apenas amigos, reforçando que não procede a informação de um possível romance entre os dois.

Ex de Pizane faz post enigmático após boatos de novo romance com Giovanna Lima

Ex-participante do BBB 24, da Globo, o cantor Lucas Pizane tem agitado as redes sociais ao aparecer bastante próximo de Giovanna Lima, sua ex-colega de confinamento. Junto com outros famosos, eles estão no Maranhão para curtir o evento de São João da influenciadora Thaynara OG.

Boatos de que os dois estariam vivendo um affair surgiram logo após Pizane anunciar publicamente o fim de seu namoro com Beatriz Esquivel. Apesar da torcida dos fãs para um possível romance, os ex-BBBs já negaram que exista uma relação além de amizade.

No entanto, na noite de quarta-feira, 5, uma publicação de Beatriz chamou atenção. Através de seu Instagram oficial, a ex-participante do reality show 'Soltos em Floripa', da Prime Vídeo, repostou um vídeo sobre traição.

O registro em questão mostra uma moça sendo 'avisada em sonho' que estava sendo traída pelo namorado com uma amiga. Rapidamente, internautas passaram a apontar que o compartilhamento seria uma indireta ao ex-BBB. "Muito suspeito esses stories", apontou uma seguidora; confira detalhes!