Ex-BBB Antonela Avellaneda revela ter desistido de ter filhos após doença

Antonela Avellaneda, da 'Ilha Record', falou o motivo de não tentar engravidar

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 09h40

A ex-BBB Antonela Avellaneda, que participou do Ilha Record no último ano, revelou que desistiu de ter filhos.

Em uma entrevista ao GSHOW, a argentina comentou que, assim como Anitta (29), ela tem endometriose e devido à doença não conseguiu engravidar.

"Faz uns 3 anos que fiz uma cirurgia porque tenho endometriose. Nunca consegui engravidar, mesmo fazendo tratamento. Acabei desistindo da ideia de ser mãe e sofri muito com isso", abriu o coração.

Antonela causa polêmica no Ilha Record

No último ano, Antonela Avellaneda integrou o elenco da primeira edição do Ilha Record. A participação da loira no reality deu o que falar.

Tudo porque, a ex-BBB acabou se aproximando do também ex-BBB Pyong Lee (29). A relação dos dois teria sido um dos motivos do fim do casamento dele na época.