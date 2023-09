Ex-atriz da Disney, Ashley Tisdale, é processada por causar acidente em Hollywood

A estrela de High School Musical, Ashley Tisdale, está sendo processada por supostamente causar um acidente de carro em Los Angeles; saiba mais!

A ex-atriz da Disney, Ashley Tisdale, está sendo processada por um acidente de carro ocorrido em 2022 na Hollywood Boulevard, avenida famosa de Los Angeles, nos Estados Unidos. A vítima Lina Gonzales está acusando a estrela do filme High School Musical de ter lhe causado "ferimentos graves" no pescoço e nas costas.

Segundo o jornal norte-americano New York Post, Gonzales está pedindo por US$140,000 (cerca de R$690 mil na cotação atual) em despesas médicas. Além disso, ela pede por uma indenização à estrela, já que Ashley lidou com o acidente com "negligência nojenta e comportamento rebelde".

No processo, Gonzales afirmou que foi xingada por Tisdale, que teria feito um escândalo com a situação. Os documentos judiciais, divulgados pelo site TMZ, também afirmam que a vítima estava esperando para virar à esquerda, quando a atriz supostamente mudou de faixa, causando o acidente.

Os advogados da ex-Disney afirmaram que sua cliente teve um bom comportamento após o ocorrido. "Não houve agressividade ou troca de palavras", disseram os representantes legais da estrela. No entanto, ela ainda terá que lidar com as acusações de Gonzales, que afirma ter sofrido "perda de sociedade, amor, proteção, companheirismo e consórcio devido ao acidente".

A carreira de Ashley Tisdale

Ashley Tisdale iniciou sua carreira em Hollywood em 2005, com a série Zack & Cody: Gêmeos em Ação, do Disney Channel, no papel de Maddie. Mais tarde, em 2006, ela emplacou seu papel de maior sucesso no cinema, Sharpay Evans no filme High School Musical.

Recentemente, a trilogia de filmes musicais ganhou um revival especial para o Disney+, o High School Musical: The Musical The Series.No entanto, a série não ganhou participações das maiores estrelas das produções originais: Tisdale, Zac Efron e Vanessa Hudgens.

No início de agosto, o diretor da série, Tim Federle, veio a público esclarecer o motivo por qual os atores não iriam retornar para o revival. Segundo o showrunner, os três estavam com agendas lotadas e que não possibilitaram as negociações de serem concluídas.

“Foi definitivamente discutido. Aqui está minha resposta totalmente transparente: em primeiro lugar, Zac está ocupado. Ele tem 20 filmes em andamento. Em segundo lugar, Ashley está em Los Angeles lançando uma linha de produtos de muito sucesso, ela é mãe e está lançando seu próprio programa na CBS. Vanessa é super ocupada e foi muito gentil conosco”, Tim disse ao Entertainment Weekly.