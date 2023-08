Descubra o motivo para Vanessa Hudgens, Zac Efron e Ashley Tisdale não estarem na série de “High School Musical”

“High School Musical - The Musical: The Series” termina sem a presença dos personagens mais amados pelo público

“High School Musical: The Musical: The Series” chegou ao fim após quatro temporadas e deixou muitos fãs da trilogia original decepcionados com a falta da aparição de seus personagens favoritos. Quando a Disney anunciou a participação de atores da trilogia original na série do streaming, os fãs ficaram muito empolgados, mas no fim das contas apenas Lucas Grabeel (Ryan), Corbin Bleu (Chad) e Monique Coleman (Taylor) fizeram participações.

Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, que interpretavam os personagens, Troy, Gabriella e Sharpay ficaram de fora dos últimos episódios. O showrunner Tim Federle, contou o motivo deles não reprisarem seus antigos papéis: agendas lotadas, ele confirmou que houve negociações com os três atores mas não foi possível.

“Foi definitivamente discutido. Aqui está minha resposta totalmente transparente: em primeiro lugar, Zac está ocupado. Ele tem 20 filmes em andamento. Em segundo lugar, Ashley está em Los Angeles lançando uma linha de produtos de muito sucesso, ela é mãe e está lançando seu próprio programa na CBS. Vanessa é super ocupada e foi muito gentil conosco”, Tim disse ao Entertainment Weekly.

“Ashley me ligou pessoalmente e foi muito gentil. Ela está super ocupada lançando marcas e o timing simplesmente não era o ideal“, compartilhou Federle. “Quanto a Zac e Vanessa, embora eu não os conheça pessoalmente, sou fã. Lendo as entrelinhas, tive a sensação de que, ao entrar em negociações sobre o que seria necessário para o retorno deles, o programa já estaria concluído.“

A série teve que dar uma explicação para a ausência dos astros. Na trama, os personagens presentes contaram que Troy e Gabriella continuam juntos, mas passando por uma crise conjugal. Eles estão fazendo terapia de casal.

