Irmã confirma que ex-ator mirim morreu em abrigo para sem-tetos: "Ser humano brilhante"

Irmã confirma morte do jovem que estava com 27 anos; polícia investiga o caso

Morreu aos 27 anos, o ator Austin Majors, que ficou conhecido por seu trabalho na série Nova York Contra o Crime (1993-2005), que aqui no Brasil chegou a ser exibida pela Globo nos anos 90. Ele estava vivendo em um abrigo e morreu no local.

De acordo as primeiras informações, confirmadas por vários veículos da imprensa norte-americana, a morte foi constatada por membros do escritório do médico legista do estado da Califórnia.

As primeiras apurações mostram que Austin Majors foi vítima de consumo excessivo de fentanil, opióide que gera vício e se tornou um problema de saúde pública nos EUA. A situação ainda será investigada e esclarecida pelas autoridades.

Austin Majors começou a carreira aos 4 anos fez muito sucesso na série policial que marcou sua estreia na televisão. Com a produção, ele ficou quase dez anos no ar. Nos últimos tempos, ele colecionou aparições em outros seriados como Plantão Médico, NCIS e Desperate Housewives. Ele também esteve em How I Met your Mother, em 2009.

Como sua carreira não decolou após a vida adulta, ele acabou ficando sem lugar para morar. A situação delicada do ator se tornou pública quando o jornal Los Angeles Daily News detalhou o caso em uma reportagem. Na ocasião, foi noticiado que ele vivia no centro de desabrigados Hilda Solis Care First Village.

"Ele era um ser humano amável, artístico, brilhante e gentil. Austin tinha muito prazer e orgulho de sua carreira como ator. Ele era o tipo de filho, irmão, neto e sobrinho que nos deva muito orgulho. Vamos sentir muita falta dele", disse a irmã após a morte. O depoimento foi publicado pela Variety.

