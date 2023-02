Atriz de novela da Globo foi encontrada morta em casa aos 33 anos

Jovem atriz, Gabi Costa havia participado da novela das 18h da Globo pouco antes de morrer

A atriz Gabi Costa morreu aos 33 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, pouco tempo após fazer parte do elenco de Órfãos da Terra (2018), produção da Globo. A artista foi encontrada desacordada em sua casa e deixou amigos próximos chocados com sua partida, que aconteceu no ano de 2019.

Gabi Costa já havia participado de produções como A Grande Família (2014), Tapas e Beijos (2013), O Rebu (2014), Babilônia (2015), Haja Coração (2016), Sol Nascente (2016), Malhação (2017) e na série Nada Será Como Antes (2016). Em seu último trabalho, a trama das 18h da emissora, ela interpretava a refugiada síria Nazira, esposa de Faruq (Eduardo Mossri).

A também ativista foi encontrada desacordada em 2 de junho de 2019, e foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Gabi Costa chegou a ficar internada por algum tempo, em estado grave, porém, acabou não resistindo às complicações causadas pela parada.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da nossa querida atriz e amiga Gabi Costa neste domingo, dia 2, decorrente de causa cardiorrespiratória. Gabi Costa era doadora de órgãos e estará sempre viva em nossas lembranças e na memória daqueles que terão uma nova chance em seu gesto", comunicou sua assessoria de imprensa, na época.

Seu perfil do Instagram continua ativo e possui cerca de 30 mil seguidores. Em suas publicações, fãs, familiares, amigos e internautas demonstram palavras de carinho e saudades da jovem artista. "Vi uma foto sua no feed do seu irmão com seu sobrinho, meu peito apertou,um nó na garganta se criou e eu vim aqui pra poder te ver de novo e dizer de novo que você é linda, maravilhosa e faz falta!", escreveu uma.

"Este sorriso vai deixar saudades, linda e plena agora nos braços do Pai, Que Deus conforte o coração dos familiares", disse outra. "Ahhh meu amor... que saudades... Hoje seria teu aniversário nesse plano. Deus te abençoe ilumine... que você esteja acolhida pela Divina Misericórdia", desejou uma terceira internauta. "Feliz aniversário minha linda amiga, que Deus abençoe sua alma", escreveu o também ator Kaysar Dadour.