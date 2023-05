"Eu não quero transar. Quero treinar e dormir", diz Whindersson Nunes

Whindersson Nunes falou sobre saúde mental, fama, expectativas e perda do filho

O humorista Whindersson Nunes (26) falou sobre a luta com a saúde mental e a perda recente do filho Miguel, com a ex-namorada Maria Lina (22). Ele considera ter endurecido as emoções por conta da depressão.

Ao programa de Marcelo Tas (63), 'Provoca', na TV Cultura, ele falou sobre ter criado uma certa resistência para sentir intensamente: "Eu já perdi filho, então, para me emocionar, só em relação ao meu filho. Emocionar que se diz no sentido real da palavra. A galera pensa que se emocionar é chorar, mas não, se emocionar é ser tomado pela emoção".

A entrevista ainda não foi ao ar, mas alguns trechos foram publicados com exclusividade pelo jornalista Fefito, do Uol. Neles, o ex-marido de Luísa Sonza (24) falou sobre estar solteiro."Sim, de relacionamento, de pensar que nunca vai achar ninguém na vida, mas é só uma carência, que bate por ter os problemas com depressão e tal. Altos e baixos", explicou ele.

"Depressão afasta as pessoas de você. Então esse pensamento do tipo 'nunca alguém vai querer ficar com alguém assim, nunca alguém vai...', sabe essa parada? Mas hoje eu não tenho mais isso não", contou.

Não quer se relacionar

Ele ainda falou sobre as pessoas não acreditarem que ele não coloca o sexo como prioridade em sua vida. "Eu sou famoso, tenho dinheiro. Então, se eu não quero transar, eu estou mentindo. 'Como que você não quer? Você é famoso, você tem dinheiro, você tem isso e tem aquilo, como que você não quer?'. Não, velho. Eu não quero, velho. Eu quero treinar e eu quero dormir cedo", disse.