‘Eu ainda beijo na boca e faço filho no Carnaval’, diz Sabrina Sato sobre vida amorosa

Sabrina Sato (42) é uma das personalidades que tem agenda cheia durante o feriado de Carnaval. A apresentadora, atriz e modelo completa, em 2024, 20 anos desfilando nas avenidas. Ela estreou em 2004 na escola de samba Gaviões da Fiel. Apesar de tanto trabalho durante as festividades, a musa garante que mesmo assim curte bastante. "Eu ainda beijo na boca e faço filho no carnaval, dá tempo".

Em entrevista à Blogueirinha (30), no canal do Youtube da influenciadora, Sabrina foi questionada se estaria acompanhada no feriado. "Acho que não. Eu não tenho muito tempo no Carnaval, é sambar, atender os fãs, falar com as pessoas, me divertir, sou musa de dois camarotes, em São Paulo e no Rio. Sou rainha da bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel’" conta a apresentadora.

Apesar disso, ela menciona que ainda encontra um jeito de se divertir. "Eu ainda beijo na boca e faço filho no Carnaval. A Zoe (filha de Sabrina) foi feita no Carnaval", brinca Sabrina.

Vida amorosa

Sabrina Sato nunca teve problemas em falar sobre sua vida amorosa e durante o bate-papo não foi diferente. A apresentadora ainda relembrou casos antigos e comentou com a Blogueirinha sobre os últimos relacionamentos.

"Não repito, tenho preguiça, tenho muita energia, mas gosto de gastar com coisas novas. Nunca peguei ex... nunca peguei o João Vicente (40) depois". Sabrina já relacionou com o ex-BBB Dhomini (51), o humorista Carlinhos Silva (44), o deputado Fabio Faria (46), o ator Duda Nagle (40) e o também ator João Vicente de Castro.

Recentemente, surgiram rumores de que Sabrina Sato estaria se envolvendo com Nicolas Prattes após os dois serem vistos conversando em um hotel no Rio de Janeiro.