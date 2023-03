Esposa do sertanejo Edson, Deia Cypri nega ciúmes de fãs do marido: "Carinho especial"

A influenciadora Deia Cypri, esposa do sertanejo Edson comentou sobre ser amiga das fãs do maridão

Casada com o cantor Edson (44), dupla com Hudson (46), a influenciadora Deia Cypri (40) faz parte do time das esposas que não sentem tanto ciúmes do maridão. A famosa afirmou que adora ver o esposo sendo tão bem tratado por uma legião de fãs.

Em bate-papo com a CARAS Digital, a famosa abriu o coração e falou um pouco sobre detalhes de sua vida. Entre eles, comentou a respeito de seu casamento com o sertanejo, que tem mais de 20 anos de carreira.

"O Edson é um artista muito querido pelas pessoas, pelo público, pelos fãs e por outros artistas. Todo mundo gosta dele e ele é muito querido aonde vai, somos muito gratos por isso", disse ela.

"É bom demais ver pessoas que amam quem a gente ama, eu vejo assim. Fico feliz demais de ver o quanto ele é amado e querido. Ele tem fãs que acompanham a dupla há 25 anos, sabe? E a gente tem um carinho especial por todos aqueles que estão acompanhando há muito tempo e os que chegaram agora. Não tenho problema com fã nenhum, a gente ama e curte isso, a maioria também acompanha nossa família então é só gratidão", completou.

QUEM É DEIA CYPRI?

A influenciadora Deia Cypri é casada há nove anos com o cantor Edson, com quem tem uma filha de três anos, a pequena Bella. No ano de 2020, a morena lançou sua própria marca de calçados, a Deia Cypri Shoes.

Ela contou que essa não foi a primeira experiência como empresária e provavelmente não deve ser a última. "Eu sou muito feliz empreendendo e quero mais, quero fazer parte de outros projetos, tenho muitas ideias", revelou.

Em seu perfil do Instagram, Deia tem mais de 180 mil seguidores e adora compartilhar momentos de sua intimidade. Desinibida, ela não se importa muito com as críticas e faz questão de rebater cada uma delas. "Às vezes eu respondo com muito amor, porque eu acho que a gente tem que lidar assim né? E acaba que a pessoa fica sem reação de resposta", revela.

Mas em meio a tanto ódio nas redes sociais, ela garante que tem uma verdadeira rede de apoio. "Tenho seguidores tão queridos que eu já considero da família, a gente não se conhece pessoalmente, mas é um carinho muito grande", disse.

"Sou grata demais por estarem comigo e as críticas a gente lê algumas, até observa porque crítica é legal quando ela é construtiva, aquela que pode edificar alguém, a destrutiva, de hater mesmo eu deixo passar", declarou.