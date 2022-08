Deia Cypri rasga elogios ao falar do marido, Edson, como pai: ''Me surpreendeu desde do início''

A influenciadora Deia Cypri emocionou ao falar do sertanejo Edson como pai. O casal tem uma filha, Bella

Em celebração do Dia dos Pais, Deia Cypri conversou com a CARAS Digital e revelou como o sertanejo Edson como pai de Bella, de 3 anos.

Em entrevista, a influenciadora digital rasgou elogios para o marido e relembrou alguns dos momentos mais marcantes em seu ponto de vista.

"Vou falar um pouquinho do Edson como pai, o Edson como artista o Brasil conhece, todo mundo sabe o quanto ele é dedicado a carreira, o quanto ele é intenso, a potência dele como profissional, a voz, enfim. Mas como pai, as pessoas não imaginam que ele é muito mais que isso. O Edson, na verdade, como pai, ele me surpreende desde do início assim, porque a Bella fizemos o procedimento, a FIV. E o Edson foi quem desejou ela muito sonhou, procurou o médico, marcou a data para conhecer o médico, marcou o tratamento, fez questão de tudo", declarou.

Em seguida, ela comentou sobre a felicidade da notícia da gravidez. "Aí, graças a Deus, eu engravidei, contando um pouquinho da história aqui do retrocesso de como foi. E ele me acompanhou em todas as consultas de pré-natal. No parto estava ali, ele que tirou ela da minha barriga junto com o médico, claro, e ele deu o primeiro banho nela, ali no hospital", relembrou.

E o cuidado com a herdeira não ficou apenas na maternidade! Deia contou que quando a família chegou em casa após o nascimento da bebê, o cantor seguiu o seus cuidados.

"Chegou em casa, ele deu o primeiro banho nela, aqui em casa, a primeira noite que chegou, lembro que estava muito cansada e ele dormiu a madrugada inteira com ela, dormiu não, ficou acordado. Logo veio a pandemia então não tivemos mais shows, mais viagens. Ele esteve presente 100% todos os dias, o tempo todo ali. E para ele, agora com a volta dos shows, ele está se adaptando porque é um pouco difícil", relatou.

Agora com a volta aos palcos, Edson está sempre em contato com a esposa para saber de Bella. "Edson é muito preocupado, me chama o tempo todo, agora viajando, porque eu gosto de sair e eu gosto de levá-la para passear. Eu sou bem intensa com isso. Eu levo em restaurante, eu levo em cinema, teatro, zoológico. Eu gosto muito de mostrar coisas novas para ela, que a vidinha dela está começando agora, Bella está com três aninhos. E ele me chama de um em um minuto para saber dela, como ela está", disse.

Por fim, Deia se orgulhou do paizão que o marido é. "É um super pai, extremamente presente. Ele leva na escola e vai buscar, quando está em casa faz o almoço da princesa... Enfim, não era surpresa para mim, porque eu já sabia dessa intensidade dele. Realmente é um exemplo de pai", concluiu.

