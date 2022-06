Deia Cypri e Edson revelam como vão passar o Dia dos Namorados

O casal Deia Cypri e Edson contou com exclusividade os planos para curtir o Dia dos Namorados

No próximo domingo, 12, é celebrado o Dia dos Namorados e a influenciadora Deia Cypri e o sertanejo Edson, revelaram quais são os planos para comemorar a data especial.

Com exclusividade para a CARAS Digital, a apresentadora contou que apenas um dia antes da data, ela e o marido completam 9 anos de casados, então a comemoração é dupla!

"O Dia dos Namorados já é uma data muito especial para nós, porque todo dia 11 de junho nós comemoramos aniversário de casamento, e no dia seguinte é Dia dos Namorados, então já é uma semana de comemorações, todo ano comemoramos de uma forma muito especial. Dia 11 agora (neste sábado), completamos 9 anos de casados e pra esse ano vamos curtir do jeito que mais amamos, juntinhos, agarradinhos e com muita música!", disse ela.

No sábado, 11, o cantor e sua dupla Hudson tem uma apresentação no rodeio na cidade de Americana, interior de São Paulo, mas é claro que o show não vai atrapalhar os planos.

"O Edson tem um show no sábado no rodeio de Americana, que é um rodeio muito grande, muito especial, então vou curtir um show maravilhoso do meu marido, que pra mim é o melhor show da vida (risos), escutando ele cantar pra mim", contou.

E claro que os pombinhos estão pensando em uma viagem a sós, sem a filha, Bella, que recentemente completou 3 anos. "Logo depois estamos pensando em fazer uma viagem, só nós dois, para aproveitarmos o dia 12 de um jeito especial em algum lugar que não vai ser em casa", concluiu.

