Esposa do cantor Leonardo impressiona com foto de sua infância: ''Bonitinha''

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, encanta ao mostrar um clique de quando era criança

A esposa do cantor Leonardo, Polian Rocha, resgatou um clique de sua infância e encantou os seguidores ao mostrar a lembrança de seu passado. Nesta quarta-feira, 09, a influenciadora mostrou a foto para os seguidores e revelou como era sua carinha quando criança.

Sentada no meio de duas prima, a mãe do cantor Zé Felipe apareceu fazendo pose. Com o semblante feliz, ela posou de pernas cruzadas e mãos nos joelhos. Com um lenço verde, Poliana Rocha surgiu olhando para a câmera.

Agora de cabelos loiros, a esposa do sertanejo mostrou qual é a cor natural de seu cabelo, um castanho. "Eu... bonitinha. Primas que amo", escreveu a sogra de Virginia Fonseca ao exibir a lembrança especial.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha compartilhou um momento cheio de emoção que vivenciou ao lado do esposo e da neta, Maria Alice, de dois anos. A pequena arrancou lágrimas do avô ao falar do irmão dele falecido, Leandro, e da mãe dele, Carmen.

Nos meses a influenciadora Virginia Fonseca fez aniversário e a sogra, PolianaRocha, presenteou a esposa de Zé Felipe com um presente luxuoso de grife: uma bota diferente e bem estilosa.

Por ser um modelo nada comum, o calçado de R$ 12 mil, gerou uma reação inesperada na aniversariante. A cara dela ao abrir a grande caixa virou assunto na internet e muita gente alegou que a famosa não gostou do mimo da sogra.

Chateada com a repercussão, Poliana Rocha fez um desabafo em seus stories no Instagram. "Na verdade, gente, muitos comentários que eu tenho lido, críticas, julgamentos, eu não deixo isso hoje me atingir, não percam tempo de escrever coisa má pra mim, achando que vão me atingir, porque não vão conseguir", começou dizendo.

E continuou: "Eu tenho um nível de consciência, graças a deus, muito evoluído, então isso pra mim fica tao pequeno... então não permito que opinião alheia tire minha paz interior, eu fico triste do ser humano tá assim, porque acho que tudo que a gente deseja pro outro a gente paga um preço muito alto e não queria que as pessoas sofressem, tenho muita compaixão pelo próximo...".

A esposa do cantor Leonardo então explicou do que estava falando e disse que escolheu o presente para a nora após ver o calçado em uma influenciadora e achá-lo lindo para a mãe de suas netas. "Eu dei uma bota pra Virginia com muito carinho, eu falei: 'gente essa bota vai ficar linda na Virginia', e agora vejo um site de fofoca falando tanta coisa, sendo que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que é uma filha pra mim, se ela não gostar do presente é só ir na loja trocar", comentou.