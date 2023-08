Poliana Rocha revela episódio emocionante de Leonardo: ''Marejou os olhos''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revela momento em que a neta deixou o sertanejo muito emocionado

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou com os internautas um momento cheio de emoção que protagonizou com o marido e a neta, Maria Alice, filha de Zé Felipe com Virginia Fonseca.

A influenciadora contou que o marido quase chorou ao ouvir uma fala da pequena dizendo que o tio Leandro, falecido em 1998, e a bisavó, Carmen, teriam virado estrelinhas.

"Nós estamos conversando e hoje uma conversa da totoca Alice emocionou muito o Leo. Alice disse: vovô, tio Andro (Leandro) e biza (Dona Carmen) viraram estrelinha", teria falado a menina, de dois anos, para avô Leonardo.

Poliana Rocha então relatou a emoção do amado. "Só vi quando vovô Leo marejou os olhos e respondeu: sim, minha princesa", teria dito o sertanejo ao ouvir sobre o irmão e a mãe.

Leandro era irmão de Leonardo e os dois formaram uma dupla de sucesso em 1983. Em 27 de abril de 1998, o cantor falecido foi encontrado desmaiado e levado para o hospital, onde descobriu uma mancha do tamanho de uma laranja no pulmão direito. Leandro então lutou contra um câncer raríssimo por um tempo até falecer em junho do mesmo após complicações por falência múltipla dos órgãos.

Leonardo ganha segunda festa de aniversário organizada pela esposa

O cantor Leonardo celebrou muito seu aniversário! Ele completou 60 anos de vida e comemorou em grande estilo com a sua família. Depois de reunir todos os filhos e os netos em uma festa durante a semana, ele festejou com outra parte da família neste domingo, 30.

A esposa dele, Poliana Rocha, revelou que reuniu os irmãos e cunhados do marido em um almoço especial na casa deles. “E hoje fiz com muito carinho um almoço de família para os irmãos e cunhados do Léo! Foi muito gostoso vivenciar esse momento com eles e ver a alegria do Leonardo!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ele agradeceu pelo carinho da esposa. “Obrigado meu amor! Te amo”, escreveu.