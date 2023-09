Esposa de Tiago Leifert impressiona ao mostrar como a filha cresceu: ''Olha o tamanho''

Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, encanta ao mostrar como a filha Lua está grande

A esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin, encantou ao mostrar como a filha, Lua, de dois anos, está grande. Nesta sexta-feira, 08, a jornalista compartilhou uma foto em seus stories e revelou o tamanho da primogênita.

Discreta, a mulher do ex-apresentador global não exibiu o rosto da herdeira. No registro feito no espelho do hall, Daiana Garbin revelou somente a altura de sua única filha. Usando um look esportivo, a jornalista registrou o momento.

"Olha o tamanho da Lua", escreveu e colocou um coração derretendo-se pela garota, que apareceu com uma roupa confortável em tons de rosa e lilás.

É bom lembrar que logo ao anunciar sua saída da Globo, Tiago Leifert descobriu que Lua estava com retinoblastoma, câncer nos olhos. A doença foi descoberta antes da menina completar seu primeiro ano de vida. Em abril deste ano, o apresentador revelou que ela continua em tratamento.

Veja o clique da filha de Tiago Leifert:

Tiago Leifert atualiza os fãs sobre o tratamento de Lua

Em janeiro deste ano, Tiago Leifert fez uma declaração para atualizar os fãs sobre o tratamento da filha, Lua, que luta contra um câncer nos olhos. “Hoje, 29 de janeiro, faz um ano que eu e a Dai postamos aquele vídeo falando do tratamento oncológico da Lua, nossa filha. E nosso objetivo era que pais pudessem procurar ajuda antes do que a gente conseguiu, que os pais pudessem diagnosticar seus filhos antes do que a gente conseguiu. E deu certo. Nesse último ano, várias crianças que têm retinoblastoma conseguiram ir ao médico antes graças ao sinais que falamos naquele vídeo e os pais ficaram atentos graças ao caso da Lua. É muito importante levar a criança no oftalmo a cada seis meses”, disse ele.

Então, Leifert falou sobre o tratamento da filha. Ele contou que ela segue em tratamento e ainda não tem previsão de alta médica. “E sobre a Lua, ah, como está a Lua… A Lua entra hoje no 16º mês de tratamento. Tratamento oncológico é assim mesmo, é longo, é difícil, tem altos e baixos. Então, ainda sem previsão, ela vai continuar tratando. Ela tem muita coisa para fazer. E ela é uma criança de dois anos, agora ela aprendeu a dar cambalhota e pular no sofá. Além de tudo, é uma criança de dois anos e estamos eu e a Daiana falando: ‘Não, Lua!, Cuidado, Lua’. Eu sei que vocês me entendem”, contou.