Sumido, Tiago Leifert reaparece após 4 meses e cita a filha: "Tivemos que parar"

Tiago Leifert reaparece após 4 meses afastado de compromissos profissionais; veja

Ainda se dedicando integralmente à filha, Tiago Leifert retornou ao seu canal no YouTube na manhã desta segunda-feira, 17, após um longo período afastado de seus compromissos profissionais.

Em seu retorno, o apresentador citou indiretamente os cuidados com a filha, Lua Leifert, que segue batalhando contra um câncer agressivo. Segundo ele, a pausa foi mais uma vez necessária para cuidar da pequena.

"Não estava de férias. Todos sabem os problemas que estamos passando aqui em casa e tivemos que parar, isso foi importante", declarou ele sem dar maiores detalhes sobre o quadro clínico de sua herdeira.

O ex-TV Globo prometeu retomar a produção de conteúdo. "Agora a gente voltou e o bebê tigre tem muitos compromissos no período da tarde, então de manhã é melhor para mim. E também identifiquei que as pessoas assistem mais o programa gravado do que ao vivo, então fica melhor também para fazer cortes", seguiu.

Vale lembrar que a filha de Tiago Leifert luta contra o câncer nos olhos. Ela foi diagnosticada pouco antes do seu aniversário de 1 ano de vida e segue em tratamento de quimioterapia. Em janeiro deste ano, o papai coruja falou sobre como anda a saúde da herdeira.

“Hoje, 29 de janeiro, faz um ano que eu e a Dai postamos aquele vídeo falando do tratamento oncológico da Lua, nossa filha. E nosso objetivo era que pais pudessem procurar ajuda antes do que a gente conseguiu, que os pais pudessem diagnosticar seus filhos antes do que a gente conseguiu. E deu certo. Nesse último ano, várias crianças que têm retinoblastoma conseguiram ir ao médico antes graças ao sinais que falamos naquele vídeo e os pais ficaram atentos graças ao caso da Lua. É muito importante levar a criança no oftalmo a cada seis meses”, disse ele.