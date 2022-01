Tiago Leifert quebra silêncio sobre saída da TV e revela que a filha está com câncer

Apresentador Tiago Leifert desabafou em suas redes sociais e contou que a filha Lua enfrenta um câncer raro nos olhos

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 10h54

O apresentador Tiago Leifert (41) usou suas redes sociais neste final de semana para fazer um desabafo e explicar qual foi o real motivo que o tirou dos programas da TV Globo.

Emocionado, o artista gravou um vídeo ao lado da esposa, a jornalista Daiana Garbin (40), e ambos revelaram que a filha Lua, de 1 aninho, está com um câncer raro nos olhos.

"Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer, normalmente é algo que acontece em crianças muito pequenas, quando ela não consegue expressar e os pais não sabem", afirmou Daiana no Instagram.

"No comecinho de outubro do ano passado a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e formando tumores, que podem ser em um olhinho só ou, como no caso da nossa filha, bilateral", completou.

Daiana Garbin contou que foi Leifert quem percebeu que algo não estava bem. "Ele dizia que tinha algo de errado no olhinho da Lua, uma luz branca estranha. E um dia eu percebei e levamos ao oftalmologista", disse.

Tiago Leifert também explicou que conversou muito com a família sobre a divulgação ou não da luta da herdeira contra a doença. "A gente tá tratando há quatro meses e pensamos se deveríamos falar alguma coisa [...] e vocês que acompanham sabem que a gente é muito discreto, dificilmente a gente compartilha alguma coisa. Se a gente conseguir que um casal leve uma criança ao médico a gente vai conseguir ficar muito feliz", afirmou.

O apresentador confirmou que esse foi esse o motivo que o tirou da Globo antes do previsto. "Foi isso que me tirou do The Voice e agora a gente tá começando a se organizar, trabalhar, tentando viver de novo. Estamos tentando ficar bem...", declarou ele.

