Esposa de Leonardo é questionada sobre suposta gravidez e dá resposta direta

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha é surpreendida com pergunta de fã querendo saber se ela está grávida

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 13h07

A influenciadora digital Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, aproveitou um momento de sua rotina para responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Então, ela foi surpreendida com a pergunta de um fã sobre sua vida pessoal. O seguidor quis saber se ela está grávida e a estrela foi bem direta em sua resposta.

O fã escreveu: “É verdade que você está grávida?”. E ela respondeu: “Não!”. Inclusive, ela mostrou uma imagem do seu treino na academia para exibir a sua barriga trincada.

Em outro momento, um seguidor perguntou se Leonardo tem ciúme e ela respondeu: “Se sente... Eu não fico sabendo! É seguro demais comigo!”.

Por fim, um fã perguntou como ela lida com as bailarinas dos shows do seu marido e ela contou que tem uma boa relação com as profissionais. “Elas são lindíssimas, uns corpos de babar... Lidamos com muito respeito e nos damos super bem! Elas me respeitam, tem carinho por minha pessoa e eu os retribuo com toda reciprocidade! Sempre as defendo, e tenho um carinho especial pela vida de cada uma!”, declarou.

Veja as imagens das respostas de Poliana Rocha:

Poliana Rocha relembra quando Zé Felipe saiu de casa

Há poucos dias, Poliana Rocha contou qual foi a reação de Leonardo ao ver o filho Zé Felipe sair de casa para se casar com Virginia Fonseca.

Um fã perguntou: “Quando Zé casou, você teve síndrome do ninho vazio?”. E ela esbanjou sinceridade ao responder. “Tanto eu quanto o Léo sentimos muito! O ninho ficou vazio e sofremos! A sorte é que eles moram perto da gente. Léo chorava quase toda noite sentindo falta do Zé”, contou ela.

Além disso, Poliana foi questionada sobre quando traída por Leonardo no passado. Um fã perguntou: “Por que não desistiu do casamento?”. E ela contou: “Porque não queria acabar com minha família”.

