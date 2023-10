Esposa de Kayky Brito teria dado indícios de crise com a família do ator; veja

Antes de boatos de fim de casamento, esposa de Kayky Brito teria dado indícios de problemas com a família do ator

Uma crise entre Tamara Dalcanale e a família de Kayky Brito está sendo apontada após boatos de que o casamento deles teria chegado do fim. Nos últimos dias, a jornalista deixou o Rio de Janeiro e voltou para Curitiba, onde morava com o ator.

Em um texto na rede social, ela comentou que estaria voltando para local onde moravam para ficar com os filhos e que ele seguiria com seu tratamento. Contudo, ao falar sobre ter força para enfrentar os dias de internação, ela chamou a atenção dos internautas para um possível problema com a família dele.

Além desse ponto ter intrigado, Tamara expôs no desabafo que foi recebida por amigos no Rio de Janeiro, e não pelos sogros ou pela cunhada, a atriz Sthefany Brito, que postou fotos do encontro deles com Kayky Brito após a alta e sem a presença da até então esposa dele.

"Por último, mas com um nível de importância suprema, quero agradecer demais a Márcia e Zeca, o casal mais sensacional, e toda a sua família, que abriram as portas de sua casa, me receberam e cuidaram de mim como uma filha. Não tenho como expressar o quanto sou grata a vocês por tudo", escreveu Tamara em um trecho do texto após a alta de Kayky Brito depois de quase um mês internado desde o grave atropelamento.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tamara Dalcanale (@tamaradalcanale)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Vídeo e fim do casamento de Kayky Brito

No último final de semana, o programa Domingo Espetacular, da Record TV, exibiu um novo vídeo do ator pouco antes de ser atropelado.

Nas novas imagens, Kayky apareceu conversando com o amigo e ator Bruno De Luca em um quiosque na orla da praia. Bruno tentava afastar Kayky de uma mulher que conversava com eles e aparecia puxando o amigo para outra área do local.

Diante das imagens, segundo Leo Dias, a esposa do ator, a jornalista Tamara Dalcanale, teria optado pela separação e a família dele estaria procurando um advogado para resolver o divórcio.

Vale lembrar que Kayky Brito foi atropelado na avenida em frente ao quiosque que estava com Bruno De Luca após atravessar a rua. Ele foi levado às pressas ao hospital e diagnosticado com politraumas. Ele chegou a ficar internado por 27 dias e recebeu alta no dia 29 de setembro para seguir com sua recuperação na casa da família.