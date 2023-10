Acabou? Após vídeo com mulher, casamento de Kayky Brito teria chegado ao fim

Vídeo com mulher antes de acidente foi exposto e teria causado uma crise no casamento de Kayky Brito, segundo colunista

O casamento do ator Kayky Brito teria chegado ao fim, segundo o jornalista Leo Dias, que alega que pessoas próximas dele teriam confirmado que a relação com a mãe do filho Kael, a jornalista Tamara Dalcanale, teria acabado.

A crise no relacionamento teria ocorrido após o vídeo de momentos antes do acidente, em que o artista foi atropelado ao sair de um bar. No registro, Kayky Brito tentava conversar com uma mulher no local e Bruno de Luca o afastava.

Dias após ter alta do hospital, a família dele estaria procurando um advogado para tratar o divórcio. A crise na relação teria ocorrido, segundo amigos, antes do atropelamento, no início de setembro. Com a revelação do vídeo, Tamara teria voltado para Curitiba e deixado Kayky no Rio com a família.

No último final de semana, ela voltou para a sua casa em Curitiba após ficar quase um mês no Rio de Janeiro para acompanhar a recuperação do até então marido e compartilhou uma foto de seus três filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tamara Dalcanale (@tamaradalcanale)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tamara Dalcanale (@tamaradalcanale)

O vídeo comprometedor

No último final de semana, o programa Domingo Espetacular, da Record TV, exibiu um novo vídeo do ator pouco antes de ser atropelado.

Nas novas imagens, Kayky apareceu conversando com o amigo e ator Bruno De Luca em um quiosque na orla da praia. Bruno tentava afastar Kayky de uma mulher que conversava com eles e aparecia puxando o amigo para outra área do local.

Vale lembrar que Kayky Brito foi atropelado na avenida em frente ao quiosque que estava com Bruno De Luca após atravessar a rua. Ele foi levado às pressas ao hospital e foi diagnosticado com politraumas. Ele chegou a ficar internado por 27 dias e recebeu alta no dia 29 de setembro para seguir com sua recuperação na casa da família.