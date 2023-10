Tamara Dalcanale deixa escapar problema durante internação de Kayky Brito: ''Força pra aguentar''

Em desabafo após alta de Kayky Brito, internautas apontam possível problema de Tamara Dalcanale com a família do ator

Boatos de que o casamento de Kayky Brito e Tamara Dalcanale teria chegado ao fim estão circulando e uma suposta crise já havia sido identificada pelos seguidores da jornalista. Nos últimos dias, ao celebrar a alta do pai de seu filho do hospital, ela escreveu sobre passar por um problema para acompanhá-lo.

No texto, em que comemorou o fim de quase um mês de internação do companheiro após o atropelamento, Tamara comentou sobre ter tido força para acompanhá-lo. Nos últimos dias, ela deixou o Rio de Janeiro e voltou para Curitiba, onde moravam.

"Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória! Onde cada pequena conquista sua, se transformava em um enorme sucesso. O seu passo a passo, a luta de todo dia e, o mais impressionante, a sua força! Desde você abrir os olhos, ao finalmente te ver indo embora do hospital. Todos os dias em que eu estive ali com você vendo o seu progresso… felicidade que não cabe dentro de mim!", falou.

E escreveu a parte que chamou a atenção dos internautas: "Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver. Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário. Esse mesmo Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar . E, apesar de tudo, eu segui firme, dia após dia, minuto a minuto. A nossa batalha continua, com coragem e consciência de que juntos somos mais fortes! EU TE AMO".

Nos comentários, os seguidores apontaram um possível problema dela com a família do ator. "Achei o texto muito montado, querendo colocar o público contra a família! Cada família tem seus problemas vida particular o público não precisa saber", disseram. "Entendi errado ou a família dele não acolheu ela? Isso não é novidade pra mim cuido do meu esposo sozinha sem ajuda dos familiares maravilhosos", falaram ao verem que ela foi recepcionada por um casal de amigos.

Veja o texto completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tamara Dalcanale (@tamaradalcanale)

Vídeo e fim do casamento de Kayky Brito

No último final de semana, o programa Domingo Espetacular, da Record TV, exibiu um novo vídeo do ator pouco antes de ser atropelado.

Nas novas imagens, Kayky apareceu conversando com o amigo e ator Bruno De Luca em um quiosque na orla da praia. Bruno tentava afastar Kayky de uma mulher que conversava com eles e aparecia puxando o amigo para outra área do local.

Diante das imagens, segundo Leo Dias, a esposa do ator, a jornalista Tamara Dalcanale, teria optado pela separação e a família dele estaria procurando um advogado para resolver o divórcio.

Vale lembrar que Kayky Brito foi atropelado na avenida em frente ao quiosque que estava com Bruno De Luca após atravessar a rua. Ele foi levado às pressas ao hospital e diagnosticado com politraumas. Ele chegou a ficar internado por 27 dias e recebeu alta no dia 29 de setembro para seguir com sua recuperação na casa da família.