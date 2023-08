Esposa de Faustão faz post enigmático após internação do apresentador

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, aparece pela primeira vez nas redes sociais após a internação do apresentador

Nesta sexta-feira, 18, a roteirista Luciana Cardoso apareceu pela primeira vez nas redes sociais após a internação de seu marido, o apresentador Fausto Silva. Através de seus stories, ela fez um post enigmático, que deixou muitos seguidores preocupados.

Internado há 12 dias, Faustão teve que ser hospitalizado para tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Segundo seu último boletim médico, o apresentador "encontra-se estável e em cuidados intensivos".

Em seus stories do Instagram, Luciana publicou uma foto com o significado da palavra "esperar". Mesmo sem dar o contexto, seus seguidores relacionaram a mensagem com a internação de seu marido. "Esperar: estar à espera de (alguém, algo; ter esperança; achar (algo) como provável; desejar, ambicionar; estar reservado", dizia a foto publicada.

A equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, onde Faustão está internado, afirma que ele deve permanecer por mais alguns dias internado. Há boatos que afirmam que o apresentador também deve passar por uma cirurgia em breve.

Entenda quadro que levou Faustão ao hospital

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico cardiologista Edmo Atique Gabriel explicou que o quadro de Faustão é uma síndrome decorrente de várias alterações estruturais no coração. "Como, por exemplo, vários infartos acumulados no mesmo coração, arritmias e problemas nas válvulas ou doenças infecciosas como a Covid-19 ou doença de Chagas."

O especialista diz que os sintomas podem incluir falta de ar, retenção de líquidos, inchaço nas pernas, palpitações, sudorese extensiva, distensão abdominal, tontura, vertigem e dificuldade para digerir alimentos.

O quadro pode ter algumas causas. Ele pode surgir como consequência da existência de uma ou mais doenças associadas ao coração — como infartos recorrentes, problemas valvulares ou infecciosos e inflamatórios.

Além disso, alterações genéticas no coração, aneurismas de aorta, e até inflamações cardíacas causadas por drogas ou álcool também podem causar a síndrome. "Insuficiência do coração significa que a capacidade de contração do músculo do coração está significativamente reduzida."

Existem ainda alguns tratamentos para a insuficiência cardíaca, que podem incluir intervenções médicas como a utilização de marcapassos, chamados ressincronizadores, e até mesmo cirurgias que melhorem o desempenho das válvulas, diminuir as arritmias e mudar o formato do coração.

No caso de Faustão, o tratamento foi iniciado através da compensação clínica. "A compensação clínica é o fato de utilizar medicamentos, sem intervenção ou cirurgia, que vão tentar recuperar a força propulsiva do coração, seja qual for a causa", explica Edmo. Porém, de acordo com informações do site Notícias da TV, o apresentador deverá mudar o tratamento e passará por uma cirurgia.

