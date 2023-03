Esposa de Cristiano Ronaldo cai no choro ao relembrar morte do filho: “Pior momento da minha vida!”

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo fez desabafo emocionante ao relembrar a morte do próprio filho

Nesta quarta-feira, 15, Georgina Rodríguez (29) emocionou a web ao fazer um desabafo onde relembrou o período da morte do filho com Cristiano Ronaldo (38). A influenciadora não conteve as lágrimas ao falar sobre a morte do gêmeo de Bella Esmeralda, de apenas sete meses de vida.

"A vida é dura, mas a vida segue. Tenho motivos para seguir adiante e ser forte", escreveu a influenciadora na legenda do vídeo sobre seu documentário, compartilhado em sua conta no Instagram, que estreia em breve na Netflix.

Georgína também falou sobre a importância de receber o apoio do marido durante todo o processo turbulento: "Cris me incentivou muito a seguir com meus compromissos. Ele me disse: 'Gio, segue com a sua vida, vai te fazer bem'. Agora minha prioridade é minha família e meus filhos", disse ela.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo tem 5 filhos, sendo 4 do casamento atual com Georgina. Ronaldo Jr, de 12 anos, fora os gêmeos, Matteo e Eva, de 5 anos, Alana Martina, de quase 3 anos e Bella Esmeralda, de 7 meses.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GEORGINA RODRIGUEZ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Lado paizão de Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda, filha caçula de Cristiano Ronaldo, encantou os fãs ao aparecer com o pai na web. Isso porque, Georgina Rodríguez, a esposa do craque, se derreteu ao publicar em seu Instagram oficial uma linda foto da dupla. Na imagem, o maridão aparece todo derretido com a filha no colo.

"Esse olhar tão forte e delicado que Deus te deu", disse ao falar da caçula. "Amo os dois", escreveu na legenda do post.