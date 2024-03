Equipe de Marcos Mion desabafa após boato de rivalidade com Serginho Groisman: 'Tristeza'

Os apresentadores não tem uma boa relação nos bastidores da TV Globo? Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Marcos Mion esclarece os rumores

Os bastidores da TV nem sempre são tão amigáveis. Nesta semana surgiram rumores de que os apresentadores Marcos Mion (44) e Serginho Groisman (73) não estão se entendendo na TV Globo, inclusive, foi noticiado que eles tem uma rivalidade antiga, mas, atualmente, a situação teria piorado.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Mion se pronunciou sobre os rumores de que ele e Serginho Groisman tem uma relação conflituosa. Além disso, eles esclareceram que a informação não procede.

"Essa especulação é completamente infundada. Os apresentadores têm uma relação de muito respeito e admiração mútua, são parceiros de tela no dia mais alegre da semana – o sábado da Globo! Ambas as equipes trabalham em sinergia para presentear o telespectador com o melhor entretenimento possível. Qualquer coisa além disso, é pura especulação", comenta a equipe.

Atualmente, Marcos Mion é o apresentador do Caldeirão com Mion, ele está no comando da atração há quase três anos. Já Serginho Groisman tem mais de vinte anos que apresenta o Altas Horas. Os dois programas de entretenimento da TV Globo vão ao ar no sábado.

Os burbinhos com relação a inimizade dos apresentadores começaram após fontes do jornalista Léo Dias informarem que Mion está querendo tomar o lugar do veterano da TV e, com isso, tornar o seu programa a principal atração dos sábados da emissora.

Sonho realizado

Marcos Mion foi contratado pela TV Globo em 2021. Ele chegou na emissora carioca depois de finalizar um contrato milionário na Record TV. Na época, ele deixou o comando do reality A Fazenda, a qual conseguiu apresentar duas temporadas de sucesso.

No final do ano passado, Mion renovou seu contrato com a Globo por mais três anos para seguir no comando do programa Caldeirão com Mion. O apresentador nunca escondeu de ninguém que sempre teve um sonho de trabalhar com a emissora dos Marinho.