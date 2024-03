Com fotos antigas, Marcos Mion comemora aniversário de casamento: "Meu amor"

Nas redes sociais, o apresentador Marcos Mion e Suzana Gullo trocaram declarações de amor ao comemorarem os 19 anos de casados

Marcos Mion e Suzanna Gullo completaram 19 anos de casados nesta segunda-feira, 18, e comemoraram a data especial trocando declarações de amor nas redes sociais. Os dois, vale lembrar, são pais de Romeo, de 18 anos, Donatella, de 15, e Stefano, de 13.

O apresentador do Caldeirão, da Globo, postou em seu Instagram um vídeo com várias fotos que marcam a trajetória do casal, e falou sobre tudo que os dois viveram para construir a família que eles têm hoje.

"Foi contra tudo que era esperado da gente. 23 anos eu e 26 anos ela. Nenhum dos dois trabalhando (eu tava entre Band e minha volta à Mtv). Nos conhecíamos há 6 meses. Total instabilidade financeira. Ela clássica e tradicional, eu um p*rra louca que queria mudar o mundo, pintava as unhas e usava roupa feminina (em 2005). 'Espera dar um ano pra se conhecerem direito. Façam pelo menos uma viagem juntos. Esperem uma estabilidade financeira', etc… os conselhos vieram de todos os lados e todas as pessoas… mas a gente não tinha tempo pra nada disso. Quando é de alma, o encontro traz urgência!", começou.

Em seguida, Mion falou sobre os três filhos deles. "Parecia que uma vida não era o suficiente pro tanto que a gente queria viver junto. E não é. Uma enorme parcela da minha crença na vida eterna é pela total e irrestrita necessidade que eu tenho de estar ao seu lado, Nena! Eu não queria casar, queria me tornar um com você! Por isso meu pedido não foi 'casa comigo?', mas sim 'me dá um filho?'. E assim veio nosso Romeo! Anjo iluminado, abraçado e adorado por milhões e milhões de pessoas! Quando olho pra ele, pra Donatella e pro Tefo sinto um orgulho enorme do resultado da nossa junção! Nos tínhamos que ter nos achado!", acrescentou.

"O ser humano é complexo. Já foi mais complexo pelo seu lado, já foi mais complexo pelo meu, mas fato é que a gente sempre escolhe o amor para o dia seguinte. A gente escolhe nossa vida juntos. E, exatamente por não ser fácil, simples e óbvio, que é forte. Sempre foi. Às vezes ainda parece que nossas vidas são opostos, né? Mas quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Você é meu amor à primeira vista e meu amor à última vista: que a última vista que eu tenha nessa vida seja você, com quem decidi passar toda minha vida. Te amo desde sempre e pra sempre, Nena. *ano que vem são 20 anos, hein??", finalizou.

Suzanna Gullo se declara para Mion

Depois foi a vez de Suzanna Gullo celebrar mais um ano de casada com Marcvos Mio. Em seu Instagram, ela recordou duas fotos do dia em que eles oficializaram a união e falou sobre a parceira, amor e respeito que um tem pelo outro.

"18.03 dia que falei sim ao maior amor da minha vida. 19 anos! Apenas 19 anos!! Porque sei que chegaremos aos 50, 55 e até a vida eterna , juntinhos, nos respeitando, nos aceitando e nos amando com todas as nossas imperfeições e diferenças. Meu melhor amigo, meu conselheiro, meu protetor, meu defensor, amante, meu tudo! Feliz 19 anos pra gente amor! Te amo infinito. #19anos #happyaniversary", disse ela.