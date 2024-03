Após mudar visual, Marcos Mion realiza sonho no cinema: 'É inexplicável'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcos Mion fala sobre ansiedade para estreia de filme o qual interpreta lutador de MMA e pai atípico

Marcos Mion (44) revela que realizou um sonho antigo após ser escalado para protagonizar o filme MMA – Meu Melhor Amigo, o qual interpreta um lutador em fim de carreira e pai de uma criança autista. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou sobre a nova experiência e como foi finalizar as gravações ao lado de grandes nomes do cenário artístico nacional.

"É inexplicável o tamanho do meu envolvimento emocional e físico na realização do meu eterno sonho de ter o meu filme e, ao chegar ao final das filmagens, eu sinto isso na forma de um luto enorme", confessa o apresentador do Caldeirola, que se diverte ao questionar: "Onde está o Max Machadada que morava dentro de mim até pouco tempo atrás?".

Dirigido por José Alvarenga Jr, MMA – Meu Melhor Amigo tem previsão apenas para estreia no início de 2025, o que tem deixado Mion verdadeiramente cheio de ansiedade para ver a reação do público a seu desempenho nas telonas. "Vai ser difícil esperar", confessa.

Com pano de fundo o esporte, o longa-metragem, que tem coprodução da Star Original Productions e Globo Filmes, vai abordar os bastidores da vida de Max Machadada (Marcos Mion), um grande campeão de MMA que está enfrentando o fim de sua carreira afastado do ringue enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro.

Em seu período de recuperação, ele descobre ser pai de um menino autista de 8 anos, o qual vai provocar dois grandes desafios: compreender seu filho, conquistar seu carinho e ressignificar seus valores e se preparar para a maior luta da carreira, a sua última chance de uma grande volta.

"[O filme] foi uma experiência única, das mais profundas e intensas de toda minha vida. E eu sabia. Chegava todos os dias muito grato no set. Tive o prazer de conviver com pessoas incríveis, profissionais gabaritados que me ensinaram demais”.

Além de Mion, MMA – Meu Melhor Amigo também conta com grandes nomes em seu elenco, como Antonio Fagundes, Andréia Horta, Hoji Fortuna, Vanessa Giacomo, entre outros.