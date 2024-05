Equipe de Juliana Didone toma atitude em meio a ataques na web

Juliana Didone recebe críticas após publicação sobre o Rio Grande do Sul; procurada pela CARAS Brasil, equipe tomou posição

Conhecida por papéis em novelas como Malhação e O profeta, Juliana Didone (39) se tornou alvo de ataques após compartilhar um vídeo sobre a tragédia que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da atriz tomou uma atitude.

A equipe de Juliana Didone agradeceu o contato e não enviou nenhuma nota ou pronunciamento sobre a situação que a atriz tem passado nas redes sociais . Na última terça-feira, 7, a atriz gravou um vídeo em que declamava um texto poético sobre a situação do Rio Grande do Sul.

No registro, ela aparecia em um banheiro, debaixo de um chuveiro, enquanto narrava o texto sobre a tragédia climática. Pouco tempo depois, ela decidiu apagar o vídeo, que já tinha ganhado grande repercussão na web.

Na noite do último sábado, 11, ela usou as redes para falar sobre o vídeo. "Eu acabei me perdendo completamente dentro dos meus sentimentos e usando uma linguagem que muitas vezes eu uso aqui no Instagram para me comunicar", começou.

"Mas eu entendi que foi uma forma completamente equivocada de me expressar sobre esse assunto, que é de uma gravidade enorme para todos nós. Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais concretas. Aprendi essa lição."

Gaúcha, ela afirmou que se sentiu constrangida com a repercussão negativa do vídeo, mas que o desconforto que estava sentindo não era nada, comparado à situação que seus conterrâneos vem enfrentando com as fortes chuvas no estado.

"E a grande verdade, a grande verdade, é que esse meu equívoco, o desconforto que eu tô sentindo com essa situação, ele não é nada, ele nem existe se comparado com a dor da minha terra e dos meus conterrâneos, que é para onde eu vou continuar direcionando a minha atenção e a minha ajuda."

O Rio Grande do Sul vem sofrendo com fortes chuvas desde o fim de abril. As enchentes inundaram cidades e atingiram a maioria dos municípios do estado. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, 147 pessoas morreram e mais de 600 mil estão fora de casa.

