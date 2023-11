Juliana Didone afirma receber carinho de fãs 20 anos após Malhação: 'Me orgulho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juliana Didone relembrou participação em Malhação 2004, que já está disponível no catálogo do Globoplay

Prestes a completar 20 anos que protagonizou uma temporada da novela Malhação, da TV Globo, a atriz Juliana Didone (39) conta que ainda recebe muitas mensagens de fãs nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou que sente muito orgulho de continuar sendo lembrada por fãs da produção.

Presente na gravação do especial de Roberto Carlos nesta quarta-feira, 29, no Rio de Janeiro, Juliana disse que a chegada da temporada no Globoplay fez muitos fãs matarem a saudade da época. "Eu tenho o maior carinho pela Letícia, por aquela época maravilhosa. Tenho até que fazer um TBT aí que a galera tá me cobrando, mas tá difícil de tempo. Mas eu adoro relembrar, adoro quando as pessoas me marcam e falam: 'Tô vendo de novo. Estou maratonando de novo'", conta.

"É uma nostalgia e eu fico feliz de poder ser lembrada por uma coisa que você quer rever, porque te marcou e tinha mensagens. Acho que o entretenimento é isso, tem que ser um conforto, tem que ser um divertimento. Me orgulho de ter feito a Letícia na temporada de 2004", completa.

Ainda durante o bate-papo, Juliana comentou sobre as suas expectativas para o novo ano. Em meio a notícias tristes de guerra, ela disse que tem torcido para que 2024 seja um ano mais leve. "Eu espero que seja um ano mais fluido, mais fácil para todos nós. Acho que 2023 foi um ano bastante desafiador e com bastante pedras no caminho", declarou.

"Que a gente tenha mais empatia pelo outro, pelo planeta, a gente realmente precisa olhar para essas coisas. Porque é guerra, é o mundo se acabando... Então eu acho que a gente precisamos de um 2024 mais simpático. Dizem que anos pares tem essa coisa mais harmônica, estou muito esperançosa".