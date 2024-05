Após vídeo polêmico sobre o RS, Juliana Didone se pronuncia: 'Equivocada'

Juliana Didone se pronuncia após deletar vídeo polêmico sobre enchentes do RS; atriz tinha se gravado embaixo do chuveiro e falando poesia

A atriz Juliana Didone se explicou após postar um vídeo polêmico sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Inclusive, o registro protagonizado por ela teve uma grande repercussão e até negativa a ponto dela tirá-lo do ar.

Embaixo da água do chuveiro, a ex-Malhação apareceu recitando uma poesia sobre a tragédia e acabou não sendo bem interpretada. Gaúcha, Juliana Didone falou que ficou arrependida e que também estava afetada emocionalmente ao ver seus conterrâneos sofrendo.

"Usei uma linguagem que muitas vezes eu uso aqui no Instagram para me comunicar, mas entendi que foi uma forma completamente equivocada de me expressar sobre esse assunto que é de uma gravidade enorme para todos nós", falou sobre o vídeo embaixo do chuveiro.

"Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais e concretas. Aprendi essa lição. Descobri que o vídeo foi escalonando e que virou uma coisa grande, que eu virei meme de internet. Eu fico constrangida. Não tenho nada para comentar, só lamentar", declarou.

No vídeo, Juliana Didone refletiu: "No Rio Grande do Sul o povo todo chora. Não é porque a Madonna foi embora, ela fez uma grande doação, empatia é ter coração, mas é que a chuva virou enchente...".

Em 2004, a atriz fez Letícia em Malhação. "Eu tenho o maior carinho pela Letícia, por aquela época maravilhosa. Tenho até que fazer um TBT aí que a galera tá me cobrando, mas tá difícil de tempo. Mas eu adoro relembrar, adoro quando as pessoas me marcam e falam: 'Tô vendo de novo. Estou maratonando de novo'", contou para a CARAS.

faltou um amigo pra impedir a Juliana Didone né? Era só um amigo ter segurado pelos cabelos, gente pic.twitter.com/njohlYsQNF — Jovem Senhorinha (@senhoritaperola) May 11, 2024

Pedro Scooby fala sobre cachorro resgatado ter dono

Além de ter resgatado centenas de pessoas das enchentes do Rio Grande do Sul, o surfista Pedro Scooby salvou cachorros e um deles, segundo o atleta, o adotou durante os resgates, o cãozinho que chamou de Eldorado.

Comovido com a situação, o esposo de Cíntia Dicker resolveu adotar o pet e levá-lo para o Rio de Janeiro. Ao fazer isso, o ex-BBB recebeu questionamentos sobre o cachorro ter um dono e o que ele vai fazer se ele aparecer. Saiba o que ele falou aqui.