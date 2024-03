Equipe de Ana Hickmann alfineta Alexandre Correa após decisão judicial

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Ana Hickmann se pronuncia sobre nova decisão judicial favorável a Alexandre Correa

A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu (SP), determinou, nessa segunda-feira, 4, que Alezinho (9) passe por uma avaliação psicossocial para poder prestar depoimento no processo de violência doméstica movido por Ana Hickmann (43) contra o ex-marido, Alexandre Correa (51).

A CARAS Brasil obteve acesso exclusivo ao documento da decisão. Nele, a magistrada indica uma avaliação para saber se a criança pode responder a perguntas sobre o que teria acontecido na tarde do dia 11 de novembro de 2023 em que a apresentadora acionou a polícia e foi a um pronto-socorro em uma viatura.

O pedido do depoimento partiu do empresário e foi aceito pela justiça após uma análise criteriosa. A reportagem procurou Hickmann para saber o que ela achou da tentativa do ex em incluir o menor de idade na briga judicial dos dois.

A equipe da apresentadora da Record garantiu que ela não vai se pronunciar sobre a decisão da juíza para preservar o filho. No entanto, a assessoria de imprensa da artista alfinetou o ex-marido da famosa por ter solicitado depoimento do garoto.

"Não vamos nos posicionar com o objetivo de preservar o Alezinho. Só importante lembrar que o próprio Alexandre já disse em entrevistas que o filho não estava presente no momento da agressão física", alfineta.

Decisão

Ao anunciar a avaliação psicossocial do filho de Ana Hickmann para verificar se a criança tem condições de prestar depoimento, a magistrada determina urgência no processo.

"Com efeito, não obstante o direito à ampla defesa do acusado, há que se observar, de outro lado, a estrita necessidade de se preservar a integridade emocional e psicológica do menor. No entanto, a fim de se evitar futura arguição de cerceamento de defesa, depreque-se com urgência a realização de avaliação psicossocial a fim de se verificar a possibilidade e a efetiva necessidade de realização do depoimento especial do menor, sob a égide da lei em questão, observando-se o sigilo", diz trecho da decisão.

Ao ser questionada pela CARAS Brasil sobre a decisão favorável a um pedido de Alexandre Correa, a defesa acredita que as respostas de Alezinho para possíveis perguntas que seriam feitas no processo provariam a inocência do empresário. "Ele irá desmentir a mãe quanto a suposta agressão", diz Enio Martins Murad, advogado de Correa, que completa sobre Ana: "Agressiva em razão do alcoolismo".