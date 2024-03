Alexandre Correa alfineta Edu Guedes em nova declaração

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa grava vídeo para criticar o apresentador Edu Guedes publicamente

O empresário Alexandre Correa, que é ex-marido de Ana Hickmann, se pronunciou nas redes sociais sobre a notícia de que Edu Guedes abriu queixas-crime contra ele na justiça. Em um vídeo no Instagram, ele alfinetou o apresentador e fez críticas contra ele.

"Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada", disse ele.

E completou: "Não suficiente, coloca o meu filho pra falar no seu celular, pra se sentir o todo poderoso. Não suficiente, tentou armar a minha prisão com a Ana Hickmann, né Eduardo Guedes? Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você".

De acordo com o site UOL, Edu Guedes abriu uma segunda queixa-crime contra Alexandre Correa na justiça de São Paulo. Ele acusou o empresário de calúnia, falsa comunicação de crime e falsa comunicação de fraude processual. Na primeira queixa-crime, Guedes alegou que foi vítima de difamação.

View this post on Instagram A post shared by Leo Dias (@leodias)

Equipe de Ana Hickmann rebate acusações

A apresentadora Ana Hickmann voltou a se pronunciar por meio de sua equipe após novas declarações do ex-marido, Alexandre Correa, na imprensa. Em um comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira, 21, a assessoria de imprensa da artista informou que ela está com medo e se sentindo ameaçada pelas declarações do ex.

A nota ainda informou que a medida protetiva contra o ex-marido dela continua ativa. "Ana Hickmann vem sofrendo uma série de violências de Alexandre Correa. Réu por violência doméstica, o ex-marido da apresentadora não se contentou em agredi-la fisicamente, emocionalmente e patrimonialmente, e passou a atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir as provas da agressão e do desvio de dinheiro das empresas que administrava", informaram.

E completaram: "Alexandre usa o atentado que quase tirou a vida de Ana Hickmann, em 2016, para violentá-la psicologicamente, pois sabe da fragilidade e o quanto o fato traz gatilhos à apresentadora. Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho. O Ministério Público indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva feito por Alexandre, tornando-a ainda válida. A apresentadora está com medo se sente diariamente ameaçada por Alexandre Correa".