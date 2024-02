Equipe de Ana Hickmann afirma: ‘Está com medo e se sente ameaçada’

Equipe de Ana Hickmann divulga novo comunicado após ela ser acusada pelo ex-marido, que levantou boatos sobre a ex-mulher

A apresentadora Ana Hickmann voltou a se pronunciar por meio de sua equipe após novas declarações do ex-marido, Alexandre Correa, na imprensa. Em um comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira, 21, a assessoria de imprensa da artista informou que ela está com medo e se sentindo ameaçada pelas declarações do ex.

A nota ainda informou que a medida protetiva contra o ex-marido dela continua ativa. "Ana Hickmann vem sofrendo uma série de violências de Alexandre Correa. Réu por violência doméstica, o ex-marido da apresentadora não se contentou em agredi-la fisicamente, emocionalmente e patrimonialmente, e passou a atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir as provas da agressão e do desvio de dinheiro das empresas que administrava", informaram.

E completaram: "Alexandre usa o atentado que quase tirou a vida de Ana Hickmann, em 2016, para violentá-la psicologicamente, pois sabe da fragilidade e o quanto o fato traz gatilhos à apresentadora. Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho. O Ministério Público indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva feito por Alexandre, tornando-a ainda válida. A apresentadora está com medo se sente diariamente ameaçada por Alexandre Correa".

Ana Hickmann faz desabafo sobre o impacto em sua saúde emocional

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 21, para fazer um sincero desabafo com os seguidores a respeito de sua vida pessoal. Em uma sequência de vídeos, ela refletiu sobre quanto o cansaço e estresse emocional que tem enfrentado nos últimos tempos está afetando diretamente sua saúde.

Assim, Ana explicou que estava com a voz um pouco diferente: "Teve bastante gente falando sobre a minha voz, na verdade, a minha voz está um pouquinho rouca, por conta do cansaço e principalmente todo o estresse emocional que venho vivendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses", iniciou.

E continuou: "A minha pele está reagindo a isso, infelizmente, graças a Deus aqui [a mente] está tudo bem, mas é difícil. A cada hora uma novidade mais esdrúxula do que a outra. Eu não tenho mais 24 horas de sossego, mas a gente segue: lutando, trabalhando muito, e eu não vou fazer diferente, mesmo que tantos absurdos sejam ditos por aí, sejam pleiteados na justiça, um pior do que o outro, a gente continua".