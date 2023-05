Emanuelle Araújo muda de visual para nova personagem; veja

Atriz Emanuelle Araújo compartilha novo estilo de cabelo que adotou para gravação de filme

Nesta terça-feira, 16, a atriz Emanuelle Araújo (46) decidiu usar suas redes sociais para surpreender seus seguidores! A musa compartilhou alguns cliques exibindo a mudança que sofreu em seu visual para sua mais nova personagem de um filme que fará parte. A famosa mostrou suas madeixas mais claras, que agora contam com pontas loiras.

“Novas cores que estão rolando na minha vova personagem. By meu amigo mago amado Armando Pereira”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, mencionando o cabeleireiro que trabalhou em seu cabelo, que arrancou diversos elogios dos internautas.

“Ficou mais linda ainda, como pode? Minha loira!”, “Belíssima”, “Linda”, “Maravilhosa”, “Que mulher linda”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na postagem da atriz. Além dos inúmeros emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a beleza de Emanuelle Araújo.

Veja a publicação da atriz Emanuelle Araújo com um novo visual para sua nova personagem em um filme:

Emanuelle Araújo desabafa sobre a morte da sobrinha de oito anos: “Dilacerante”

Emanuelle Araújo usou as redes sociais para desabafar sobre como tem sido os dias da família sem a presença da sobrinha, Sofia, que faleceu com apenas oito anos de idade. A mãe da atriz, Noélia Borges, completou mais um ano de vida e ela decidiu fazer uma homenagem, no entanto, foi um dia difícil, já que a saudade da pequena ficou mais evidente.

“Mãe. Eu sei que é um aniversário triste. Tem sido dilacerante passar os dias sem Sofia. Porém, mãe, quero te contar que estes últimos meses que estive grudada ao leito dela em seus últimos suspiros, eu não vi só as chagas e dores”, iniciou ela. “Vi a força, a energia vital, a luz e beleza de nossa Sofi. E esta beleza é ancestral. Esta beleza é sua, mãe. É da minha vó, do nosso feminino potente, unido à toda força do feminino lindo da família de Liu, minha cunhadinha e mãe tão amorosa”, escreveu.