Após morte da sobrinha, Emanuelle Araújo faz homenagem comovente: 'Te amo para sempre'

A atriz Emanuelle Araújo emocionou a web ao prestar homenagem comovente ao pai e a sobrinha

Na manhã desta terça-feira, 29, a atriz Emanuelle Araújo (46) fez uma linda homenagem para a sobrinha,Sofia, de apenas oito anos, que faleceu recentemente após ser diagnosticada com uma cardiopatia congênita.

No feed de suas redes sociais, a artista comoveu os fãs ao publicar uma sequência de imagens em um cenário paradisíaco, onde tinha o costume de ir visitar com o pai, que também já faleceu.

"Pai. Tô daqui do nosso Paraiso. Com vista pro horizonte que é aquele infinito misterioso que muitas vezes me intriga e tantas outras me conforta. Porque cada vez mais percebo que lá existe vida. Uma vida nova, tridimensional e superior que desejo todos os dias que seja confortável pra você. Nossa Sofia voou pra lá e tenho a sensação de que daí vocês nos observam e também circulam livres e iluminados . E é com esta sensação que consigo estar de pé e viver nesse mundo de cá", iníciou a atriz.

Em seguida, ela demonstrou muita saudade. "Te amo pra sempre. Obrigada por tanto. Diz a Sofi que estou buscando saber o que ela se esforça pra nos mostrar todos os dias. Nosso anjo viajante. A vida é Muito mais. E esse mais tá me fazendo ver tudo diferente. É triste e feliz. É livre e focado . Não tem nada de um lado de só. E saber lidar com essa tridimensionalidade é o desafio. Estou buscando enxergar, cada dia mais. Amo vocês. Feliz aniversário terreno, Seu Manu!! Daqui você sempre será meu papaizinho mais amado do mundo", disse ela.

Comovidos com a publicação, nos comentários os internautas deixaram mensagens de apoio e força para a atriz. "Ele e Sofi devem estar juntos agora é isto conforta muito!!! Amamos vcs! Fiquem com Deus!!", "Muita luz na vida dele lá, Manu. Com certeza está trabalhando pela sua felicidade aqui. Pode ter certeza! Esse amor é infinito. Doer dói. A saudade as vezes machuca fundo… Mais que Deus abençoe vc e sua família… Viva seu Manoel", "Que linda mensagem tenha certeza que eles estão olhando por vc e sua família", disseram eles.

