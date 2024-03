Em São Paulo, Fábio Assunção é agredido por ator famoso

No último sábado, 16, Fábio Assunção foi agredido por ator famoso ao se envolver em uma briga na Rua da Consolação, em São Paulo, diz colunista

No último sábado, 16, o ator Fábio Assunção se envolveu em uma discussão ao ser agredido pelo também ator e diretor, Daniel Alvim. Durante um jantar entre amigos, os famosos brigaram em uma das avenidas mais famosas de São Paulo, na Rua da Consolação. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.

Antes da briga, ambos estavam em um jantar amigável, com outro casal de amigos e a também atriz Helena Ranaldi, casada com Daniel. De acordo com testemunhas, o diretor foi para cima de Fábio, que tentou revidar. “Frustrado do car*lh*, miserável, enfia teu irmão no c*, babaca! Vem me dar porrada, vem!”, gritou o ator em meio a tentativas de soco e xingamentos.

A confusão foi apartada por seguranças do restaurante, a pedido de uma mulher que acompanhava Assunção. Em outro momento do vídeo, o ator ainda aparece nervoso: “Que doente, cara! O que é isso? O cara é meu irmão!".

Procurado pelo portal LeoDias, Fábio Assunção esclareceu que o momento não passou de uma discussão entre amigos e que não vai levar adiante o registro de ocorrência. O ator também esclareceu que a amizade entre eles segue bem, e que, inclusive, se encontraram novamente no último domingo, 17.

Quem são os três filhos de Fábio Assunção?

Em janeiro deste ano, Fábio Assunção celebrou o aniversário de 21 anos do seu primogênito, João Assunção, com uma publicação nas redes sociais. O registro chamou a atenção dos internautas com um clique raro do pai ao lado dos três filhos. Saiba quem são os herdeiros de Fábio Assunção e conheça a família.

Fruto do antigo relacionamento de Fábio Assunção com Priscila Borgonovi, João Assunção é o irmão mais velho da família e puxou o pai com a carreira artística. Também ator, o jovem deve completar o ensino superior neste ano. "Espero que eu siga atuando, que eu consiga trilhar esse rumo. Vou acabar minha faculdade no ano que vem [2024]. Acho que tenho várias possibilidades [para o futuro], não sei dizer para onde vou", comentou o filho de Fábio Assunção em entrevista à CARAS Brasil, durante a festa de 30 anos da revista, em dezembro de 2023.

Além de seu primogênito, Fábio Assunção também é pai de Ella Felipa, de sua antiga relação com Karina Tavares. Com 12 anos, a pequena já mostrou talento com a arte na internet e chegou a ter uma conta nas redes sociais para compartilhar sua paixão de criar maquiagens diferentonas. "Desde pequena, gosto de cantar, pintar, me fantasiar e brincar com tudo isso. Mas foi no começo de 2020 que me interessei mais pelos vídeos de make na internet e assim fui na brincadeira, me maquiando, gravando e me inspirando cada vez mais", contou a herdeira em entrevista à Quem, em 2021.

Alana, filha de Fábio Assunção e Ana Verena, completa a família do ator como a caçula dos irmãos. Com apenas dois anos, a pequena fez sua estreia na escola em agosto de 2023. "No final do vídeo, estou eu aos prantos, hahaha. É lindo ver Alana quase correndo para ir para a escola. E, lá dentro, ela observando tudo. A primeira coisa que fez foi tirar a sandalinhas dela e pisar no chão. Daqui do Ceará, onde estou desde 02/07, me transportei para essa rua de São Paulo e estava ali, 'correndo' junto. Uma linda jornada filha. Espalhe sua alegria por onde passar", declarou o pai orgulhoso nas redes sociais.