Em meio a polêmicas e rumores, Shakira comparece à desfile de moda em Paris

A cantora Shakira posou para fotos em um desfile de moda em Paris e ainda se encontrou com a cantora Camila Cabello

Nesta quarta-feira, 5, Shakira chocou seus fãs ao surgir em novas fotos compartilhadas em seu Instagram. A cantora compareceu a um desfile de moda de uma grife em Paris que estava repleto de famosos.

A artista colombiana impressionou ao surgir com um vestido branco curtinho que deixava suas pernas à mostra. A peça cheia de zíperes era 3D e exibia um grande “No”, ‘Não’ em inglês. A dona do hit “Hips Don’t Lie” sentava-se ao lado de Camila Cabello, que vestia um vestido preto e branco. “Me divertindo com Camila”, escreveu Shakira ao compartilhar uma foto do encontro com a ex-integrante do grupo Fifth Harmony.

Os seguidores de Shakira adoraram o encontro das estrelas e rasgaram elogios nos comentários da foto! “Lindas as duas e com mentes brilhantes”, comentou um fã. Outro seguidor escreveu: “Meu Deus, duas rainhas”. E uma página de fãs dedicada à Shakira escreveu: “Você está incrível”.

A aparição de Shakira no evento em Paris surpreende já que a cantora está envolta em rumores e polêmicas desde que terminou seu casamento após o jogador Gerard Piqué tê-la traído e começado a namorar com a modelo Clara Chia.

O rumor mais recente sobre Shakira e seu antigo relacionamento foi iniciado por um jornalista que afirmou que o ex-casal teria um relacionamento aberto. “Existe um acordo em que 'você faz o que quer e eu faço o que quero', mas diante da mídia ainda somos um casal", disse o jornalista José Antônio Avilés sobre o casamento de Piqué e Shakira.

Atualmente, Shakira se mudou da Espanha e mora em Miami com os filhos Sasha e Milan. Porém, antes de se mudar para os Estados Unidos, a cantora surpreendeu ao mandar buscar uma árvore de sua antiga casa que morava com o ex-marido.

Detalhes!

Ainda sobre o fim do seu casamento, Shakira deu mais detalhes sobre a situação difícil que passou para a revista americana People. O que poucos sabiam é que a cantou ficou ciente das traições do marido enquanto seu pai estava internado na UTI após um acidente doméstico.

“Minha casa estava caindo aos pedaços. Fiquei sabendo pela imprensa que fui traída enquanto meu pai estava na UTI. Achei que não sobreviveria tanto tempo”, comentou.